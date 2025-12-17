Padilla carga contra Tolón por sus críticas a Simón: "Que no se ponga nerviosa quien tuvo relación con Ábalos o Salazar"

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece En Rueda De Prensa, En El Palacio De Fuensalida. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha salido al paso de las declaraciones de la delegada del Gobierno, la socialista Milagros Tolón, al respecto de la polémica tras las palabras de la consejera de Igualdad, Sara Simón, asegurando que se trata de unas palabras "improcedentes".

Primero era Milagros Tolón quien, en una comparecencia previa, aseguraba que las palabras de Simón poniendo en duda la legitimidad del proceso de primarias que aupó a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017 eran "gravísimas", por ser además "un bulo sin demostrar":

"Yo conozco perfectamente los procesos de primarias de mi partido, saben que soy de la Ejecutiva Federal, y a mí las palabras que pronunció el otro día la consejera Sara Simón me parecen muy graves, por lanzar acusaciones sin demostrar", ha sentenciado Tolón, a preguntas de los medios en una rueda de prensa.

A estas palabras ha respondido la portavoz gubernamental de Emiliano García-Page, en otra rueda de prensa a preguntas de los medios, tachando las afirmaciones de "improcedentes".

"Antes de hablar de bulos tendría que haber pensado cuando personas que estaban bajo su responsabilidad sí que intentaron buscar bulos. Lo que tienen que hacer algunas personas que han tenido una estrecha relación hasta antes de ayer con Ábalos o Paco Salazar, lo que tienen que hacer, es no ponerse tan nerviosos, en este caso, nerviosas", ha dicho.

Ha querido arropar a su compañera en el Conejo de Gobierno, "una mujer muy comprometida con la sociedad a todos los niveles", y es que considera que hay "muy pocos ejemplos en este país" en el que un cargo político pida disculpas tras un error.

Tras esto, ha apuntado al PP para tachar su actitud al exigir la dimisión de Sara Simón de "machismo". "Hacen ver que no conocen a Sara Simón. Ella toma decisiones y pide disculpas con una enorme personalidad, y con mucha humildad. Ojalá los dirigentes del Partido Popular y de Vox fueran tan responsables y tan comprometidos como lo es la consejera de Igualdad en Castilla-La Mancha".