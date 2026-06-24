Padilla condena la corrupción en el PSOE pero pide al PP de C-LM que "verbalice" la misma dureza con sus acusados

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos adoptados en el Consejo de Gobierno. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha expresado este miércoles el "rechazo y condena" del Ejecutivo autonómico ante cualquier forma de corrupción en el PSOE, pero también ha deseado que todos los partidos expresen "la misma coherencia y contundencia".

En este sentido, ha pedido a la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que también "verbalicen" su condena ante los casos de corrupción en su partido, justo en el día en que ha declarado como acusado en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen quien fuera asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

A preguntas de los periodistas por su valoración sobre la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este miércoles, Padilla ha expresado la repulsa del Gobierno regional ante los casos de corrupción del PSOE, "pero esto no se lo estoy diciendo solamente a Pedro Sánchez, se lo estoy diciendo también a la oposición", ha recalcado.

"Efectivamente, hay que condenar cualquier tipo de corrupción que nos indigne, y la que viene del Partido Socialista incluso nos tiene que cabrear aún más, pero no es el momento de contar quién tiene más políticos en la cárcel porque no es de lo que se trata si no queremos que la ciudadanía pase de unos y de otros", ha aseverado.

Así, ha pedido al Partido Popular la misma "dureza y contundencia" con sus propios casos de presunta corrupción, y ha recordado que quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal mientras ostentaba la presidencia de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, ha declarado este miércoles como acusado en la Audiencia Nacional por el juicio del Caso Kitchen.

"Espero que la contundencia y dureza que tiene el PP con los casos de corrupción que afectan al PSOE la exprese también para los suyos con la misma repugnancia que nosotros, y que tanto la expresidenta Cospedal como el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, verbalicen públicamente y condenen las actuaciones que parece que hizo el asesor de Cospedal bajo su mandato, que tienen que ver con un caso muy feo de espionaje y de las cloacas del PP", ha concluido.