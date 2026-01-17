Padres de colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

Padres denuncian caso de violencia en el colegio Gregorio Marañón de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Padres y madres de alumnos de 3º de Primaria del CEIP Gregorio Marañón en Toledo han denunciado conductas que podrían ser constitutivas de "violencia escolar grave por parte de un alumno" de este curso, por lo que han pedido a la Inspección Educativa medidas urgentes "para garantizar la protección, seguridad y bienestar físico y emocional de todo el alumnado afectado".

Asimismo, estos padres y madres han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación, por lo que prácticamente la totalidad de los alumnos del curso afectado no han asistido a las aulas este jueves y viernes.

"Los menores sufren agresiones físicas y verbales reiteradas en el aula, recreo y servicio de comedor", han expresado los progenitores a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que han presentado ante la Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes.

De forma paralela, se ha difundido una campaña a través de grupos de Whatsapp bajo el lema 'Aulas Vacías. Stop Violencia', remarcando que los niños de este curso no han asistido a clase ante esta situación.

Aluden a partes médicos por lesiones, habiéndose registrado uno de estos hechos en la Inspección Educativa en el mes de marzo de 2024.

La situación afecta además al profesorado del centro, tanto a tutores como a profesorado de apoyo y orientadora, generando un impacto emocional significativo en el alumnado al presenciar dichas situaciones, así como bajas médicas reiteradas del profesorado.

A consecuencia de estos hechos, lamentan los efectos negativos en el conjunto del alumnado, no solo en las víctimas directas, a nivel académico, social, psicológico y emocional, físico y conductual.

Este grupo de familias se amparan en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), que reconoce el derecho de todos los menores a desarrollarse en entornos educativos seguros, libres de cualquier forma de violencia.

EDUCACIÓN RECABA INFORMACIÓN

Fuentes de la Delegación Provincial de Educación han señalado a Europa Press que el servicio de Inspección se personó en este centro desde el jueves.

Durante este mismo viernes y el próximo lunes se seguirán recabando datos acerca de esta situación, para abordarla y encontrar una vía de entendimiento con los afectados.