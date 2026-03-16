Page abre la puerta a negociar la carrera profesional y confía en la "sensatez de todos" para llegar al acuerdo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este lunes que su Gobierno está en disposición de dar "un salto más" para que "este mismo 2026" la región cuente con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional para los sanitarios, por lo que ha apelado a la "sensatez de todos" para llegar a un acuerdo.

"Todo va a depender de que usemos la cabeza todos los afectados y todos los sectores y tengamos sentido de la medida y de la proporción", ha señalado en la inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan.

No obstante, se ha mostrado optimista para alcanzar "un buen acuerdo" que, ha añadido, su Gobierno "pensó" que se podría abordar una vez que se hubieran "recompuesto muchas otras cosas" del sistema sanitario castellanomanchego.

"Hoy hay mucha gente más afectada por la carrera que cuando empezamos, porque hay muchísimos más profesionales contratados", ha dicho, para afirmar que la Junta quiere cumplir y hacerlo "con cabeza, con sentido común y con sensatez.

"Y es a la que apelo, a la sensatez de todos para poder conseguir ese acuerdo que de no ser, no será porque es algo que tiene que ir o por consenso o no puede ir", ha concluido.

"GUERRA" EN LA SANIDAD

García-Page también se ha referido al sistema sanitario español para afirmar que "es de los mejores del mundo" pese a la actual "guerra permanente" entre el Ministerio de Sanidad con las autonomías, "particularmente con la de Madrid".

"Esta guerra hace que, en vez de hablar todos bien de un sistema que necesitará mejoras, se haya convertido en un caballo de batalla estrictamente electoral que, sinceramente, no trae nada bueno para un servicio que requiere del esfuerzo de todos".

Un hecho que para el presidente castellanomanchego "es lamentable".