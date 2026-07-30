Page anuncia que la reparcelación definitiva del proyecto de Meta en Talavera quedará autorizada "en los próximos días"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que Meta ya ha planteado la reparcelación definitiva de su proyecto en Talavera de la Reina.

García-Page, en un vídeo difundido por el Gobierno regional, ha asegurado que esta es "una noticia extraordinaria para Talavera, para Castilla-La Mancha y para todos, para toda España".

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a tramitar esta reparcelación "con urgencia" y, de esta manera, "en los próximos días va a quedar autorizada".

Así, ha mantenido el presidente autonómico, se "abre el camino" para que la compañía pueda presentar los proyectos constructivos y tramitarlos al Ayuntamiento talaverano.