Page avanza que Castilla-La Mancha aumentará su sistema de ayuda a domicilio en 185.000 horas

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JCCM

GUADALAJARA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que el Gobierno autonómico aprobará este martes la ampliación de la ayuda a domicilio en 185.000 horas.

Así lo ha avanzado García-Page este lunes durante la entrega de los reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha que se ha celebrado en el municipio guadalajareño de Mondéjar.

El presidente autonómico ha asegurado que en el Ejecutivo castellanomanchego les gusta "cumplir" y que, con esta aprobación, se lleva a término uno de los objetivos marcados en esta materia.

Además, ha ensalzado que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que "da unas muestras tremendas de gestión en servicios públicos y, sobre todo, en el trato a la diferencia".

En este sentido, ha aseverado que estas 185.000 horas más de ayuda a domicilio hacen "mucho más humana" la atención a las personas que necesitan de ella.