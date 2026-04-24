Page avanza que la Junta reforzará el Sistema de Ayuda a Domicilio de Azuqueca con 500.000 euros

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes que la próxima semana la Junta firmará con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares un convenio para reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio con "más de medio millón de euros".

Durante su intervención en el acto de inauguración de la I Feria del Mayor Activo, que ha tenido lugar en la propia Azuqueca de Henares, el mandatario autonómico ha señalado que el objetivo del convenio es "seguir ampliando la ayuda a domicilio, poder atender a la gente en su casa".

El presidente de Castilla-La Mancha ha reivindicado la apuesta de la Junta con este servicio, no solo en la localidad azudense, sino con "otros 660 municipios de la región".

Además, ha destacado también el peso en materia laboral del programa, en un sector especialmente feminizado.