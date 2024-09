Page avisa a independentistas que cuando se retuerce el derecho, "se pasa de rosca" y no sirve a quien lo ha retorcido

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este lunes, tras la resolución del Tribunal Supremo, que "el propio derecho, cuando se le retuerce, le pasa como a los tornillos, se pasa de rosca y tampoco sirve al propósito del que lo ha retorcido".

Así ha reaccionado García-Page después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros en el marco del 'procés', al insistir en que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial".

De este modo, ha apuntado que, desde su punto de vista, la ley de amnistía ha sido "una forma de retorcer" el derecho "para conseguir un fin" que no solo no comparte, sino que no defiende moralmente.

Desde Guadalajara, y preguntado por esta cuestión, ha subrayado que "la posibilidad de chantajear con el Estado de Derecho como lo hacen los independentistas y la de vincular la estabilidad en España a su propio interés personal", desde su punto de vista, "carece de mucha base". "No sería capaz de explicarlo", ha dicho.

"Entiendo que todo pasa y que deseamos que todo se arregle en dirección a la mejor convivencia, pero lo que está pasando y lo que ha decidido el Supremo, desde mi humilde punto de vista, más jurídico que político, es que el propio derecho, cuando se le retuerce, le pasa como a los tornillos, se pasa de rosca y tampoco sirve al propósito del que lo ha retorcido", ha declarado García-Page.

Ha recordado que hace dos años ya dijo que independientemente de todas las elucubraciones que se hicieran, la amnistía la deciden los tribunales y se tienen que someter al Estado de Derecho y, según García-Page, "el Estado de Derecho en España no solo lo fija la Constitución sino también la Unión Europea y los tratados internacionales".