El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atiende a los medios antes de reunirse en Bruselas con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera Rodríguez. - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido esta tarde, en Bruselas, con la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, con el objetivo de que "parte de la provincia de Guadalajara consiga las mismas condiciones, los mismos beneficios fiscales y la misma excepcionalidad que Europa concede y permite a los estados nacionales, por ejemplo, para la provincia de Cuenca".

En declaraciones a los medios momento antes de esa reunión, ha argumentado que su intención es que la parte más despoblada de la provincia de Guadalajara obtenga "lo que ya teníamos conseguido para Cuenca".

A este respecto, ha explicado que el Ejecutivo autonómico ya dispone del apoyo explícito del propio Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"Queremos que se aplique por justicia, porque en realidad la normativa europea termina aplicándose en España por provincias, situando dentro de una misma provincia circunstancias muy diferentes, y hay una parte muy sustancial de Cuenca que se parece más a una parte de la provincia de Guadalajara. Por tanto, no queremos que los límites de la burocracia sean un límite para la igualdad de oportunidades de unos vecinos u otros que vivan en Guadalajara o vivan en otra parte de España", ha abundado García-Page, según informa el Ejecutivo.

"Estamos hablando de beneficios en términos fiscales y de que en cualquier estrategia de medio y de largo plazo que España quiera aplicar tengan trato preferente los ciudadanos de las tres provincias que ya están señaladas: Soria, Teruel y Cuenca, y ahora queremos incluir los municipios con despoblación en Guadalajara", ha incidido el presidente castellanomanchego.