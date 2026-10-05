Page celebra la convocatoria de elecciones y avisa: "No renunciaré a mis ideas porque haya campaña electoral"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha (1976-1983)', a 29 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La exposición interactiva e inmersiv - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y ha avisado de que no renunciará a sus ideas porque haya campaña electoral.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la sede central y centro de formación y negocios de CEOE-Cepyme Guadalajara, García-Page ha aplaudido que las elecciones generales sean antes que las municipales y autonómicas. Es algo que, según ha dicho, le parece de justicia porque "los ciudadanos tienen que valorar en cada momento lo que se está decidiendo y hay muchísima presión social en España".

"Se viene hablando de elecciones generales prácticamente desde el comienzo de la legislatura y creo que siempre es una muy buena noticia que la palabra la tenga la gente. Yo confío muchísimo en el voto de la gente, lo hago como demócrata convencido", ha abundado.

Al hilo de ello, se ha mostrado convencido de que "una situación como la que venimos arrastrando de bloqueo político solo la podía resolver sinceramente la urna y el voto de la gente". "Eso siempre es sano, es lo más democrático. Creo que lo ha planteado el presidente del Gobierno correctamente", ha argumentado el presidente socialista.

Sobre su posible participación en la campaña electoral, García-Page ha apuntado que no se ha planteado esta cuestión y que cuando llegue el momento, en función de lo que le planteen, ya verá. "Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis argumentos y a mis postulados. Yo no los dejo aparcados porque haya campaña electoral", ha advertido.

En esta idea insistía previamente durante su intervención en el acto en el que ha afirmado que él no va a dejar en suspenso sus ideas, sus opiniones y su coherencia "porque haya campa electoral". Más bien al contrario, ha señalado. "Creo que es el mejor momento para poner a prueba la coherencia de los argumentos", ha recalcado.

Preguntado si cree que Pedro Sánchez está en condiciones de sacar un buen resultado, ha dicho que no tiene las más mínima idea. "Yo creo que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lo tiene garantizado", ha ironizado.

DECRETOS DE VIVIENDA

Sobre el hecho de que la Diputación Permanente del Congreso vote de nuevo los decretos de vivienda derogados en Pleno la semana pasada, el presidente castellanomanchego ha asegurado que para poder pronunciarse al respecto tendría que ver qué justificación plantean sobre ese particular porque es "una situación muy rara, muy inusual y muy excepcional". "A priori --ha defendido-- soy partidario de que las cosas se hagan por las buenas y por delante, no por detrás".

De otro lado, y sobre si se presentará como candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, ha respondido que estos días, antes de que se convocaran las elecciones, estaba ya dilucidando la situación con su entorno más directo y con la familia. "No sé si estaré en condiciones de decirlo en poco tiempo, pero estoy en ese proceso".