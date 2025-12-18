Page considera que el ciclo político actual no puede considerarse "de izquierdas" porque la "suma es ya de derechas"

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el ciclo político que está viviendo España "no puede considerarse de izquierdas" porque la suma de las formaciones políticas "es de derechas".

Una realidad que se escenificó en el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023, tal y como ha afirmado García-Page en su intervención en Toledo para presentar el pacto económico 'C-LM. Horizonte 2030' junto a sindicatos y empresarios.

Haciendo alusión a que los periodistas le preguntan si la situación actual se traduce en un fin de ciclo, él ha respondido que el ciclo acabó con el resultado de los comicios generales en 2023, y hoy "la suma ya es de derechas, no es un ciclo que se pudiera considerar de izquierdas", ha reiterado.

"Otra cosa distinta", ha afirmado el mandatario regional, es que "el Gobierno pactara con derecha o extrema derecha, en este caso independentista".

De lo que si ha avisado es que en España está expuesta ante un "ciclón judicial", que no solo va a poner en riesgo la política si no que va a influir en toda una época.

"Un ciclo judicial, que de avanzar como parece no pone en riesgo un ciclo político. Probablemente lo que puede poner en riesgo es toda una época", ha remarcado.

Para concluir, ha dicho desconocer "cuál será el final", pero si sabe "cuál fue el principio". "La respuesta no está en eso, la respuesta de la situación está en los principios, en la falta de ellos o en los principios como orígenes. Esa es la respuesta", ha rematado.