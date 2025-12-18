Page se solidariza con los agricultores y ganaderos que protestan en Bruselas y exige rectificar los recortes en la PAC

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Montearagón. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su solidaridad con los agricultores y ganaderos que este jueves se manifestarán en Bruselas, como acto de "rebelión" contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Me solidarizo y mucho con la gente del campo que se están manifestando en Bruselas", ha enfatizado García-Page durante su intervención con motivo de la firma del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030'.

Asimismo, ha dicho que "ojalá" y "el ataque de realismo que ha tenido la Comisión Europea en relación con el coche eléctrico, lo tengan sobre todo para rectificar en las políticas agrarias comunitarias que han planteado" y que, según ha recalcado el presidente, "van en contra por completo de los intereses de cohesión y de desarrollo rural de la propia Comunidad Europea en tantos y tantos años".