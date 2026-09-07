Page critica el "frentismo de diseño" elaborado "desde arriba" en inmigración y cree que España es "mucho más tolerante"

El presidente de C-LM, Emilliano García-Page, en Talavera de la Reina. - JCCM

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que ve "un frentismo de diseño, elaborado desde arriba" en temas como el de la inmigración, considerando que el país es "mucho más tolerante" y "mucho más abierto".

A preguntas de los medios este lunes en Talavera de la Reina, García-Page cree que "a pie de calle" se palpa "mucha más normalidad de la que hay en el ambiente político", afirmando que "la crispación que hay en relación con la emigración tiene un porcentaje muy alto de diseño desde arriba de la política".

A su juicio, España "incluso reconoce abiertamente que se necesita" la inmigración porque "se necesita mano de obra", pero el frentismo se impone porque "se ha convertido en el único instrumento que tienen algunos para sobrevivir en política".

"De manera que distinguido entre el plano de la gente y el ruido político", ha proseguido, insistiendo en que "lo más grave de todo es que los peores sentimientos, los sentimientos más de odio que hay en España, se generan desde el poder político".

"Y esto es lo triste, que hay gente que, para tirar en política, para aguantar en política, necesita del odio y del enfrentamiento entre unos y otros. Hay que recuperar por todos los medios que la política se parezca a la gente de la calle y no al revés", ha apostillado.

VOLVER A LA CENTRALIDAD

Por otra parte, García-Page también ha sido cuestionado por el barómetro de 40dB que apunta a que PP y Vox acumularían más del 50% de la intención de voto en unas elecciones generales, ante lo que ha apostado por "intentar que España vuelva a un espacio de centralidad".

"El problema son los crecimientos que hay por los extremos. Yo siempre seré partidario de que se favorezca el entendimiento, los consensos y la razón por encima del populismo que anida siempre en los extremos", ha argumentado.

A su juicio, "para que en España terminen imponiéndose unos pocos" tanto por un extremo como por el otro "significa que la gran mayoría, que es la que tiene que gobernar la política, está ausente".

Por ello, ha apostado por "recuperar espacios de convivencia, tirar abajo todo tipo de muros y todo tipo de uso del odio para el enfrentamiento".

En su opinión, "si de verdad hay algo injusto" en una sociedad "abierta y plural" como la española "es que alguien siga jugando todavía con el esquema mental de las dos Españas". "Esto es dramático", ha concluido.