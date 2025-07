Page, tras críticas de Puente: "No me importan las críticas, me molestan las ofensas, cada uno es fiel a su personaje"

Page augura que en el Comité de PSOE algunos no saben si seguirán en el cargo "o van a tener que verse en la cárcel" - JCCM

CUENCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, se ha pronunciado tras las críticas recibidas por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el seno del Comité Federal del pasado sábado, quien le llegó a llamar "hipócrita"; unas palabras ante las que ha asegurado que "cada uno es fiel a su personaje".

A preguntas de los medios este lunes tras un acto en Uña (Cuenca), García-Page ha señalado que los comités federales son a puerta cerrada y por eso no tiene por qué comentarlos, a lo que ha añadido que las críticas no le importan. "Las hago yo también. Muchos de los que hablan no soportarían ni un milímetro de hemeroteca de lo que han venido diciendo en el pasado, incluso sobre su jefe", ha manifestado sobre Puente, sin mencionarlo.

"A mí lo que me molestan son las ofensas y los ataques. Hay algunos que se piensan que se puede insultar por estar dentro, y yo creo que estando dentro de la organización también hay que guardar el respeto. Ser críticos, tener opinión, ser libres, que es lo que ha sido siempre la izquierda. Tener más autocrítica, pero nunca insultar ni ofender en lo personal, porque eso básicamente es la negación de los argumentos", ha agregado.

En todo caso, ha asegurado que ninguna ofensa le quita "la moral", algo que es difícil; al tiempo que se ha reivindicado "libre de opinar", sin que "nadie se sienta representado" por sus palabras.

"La única libertad que tengo es la de callarme, pero no me la concedo ni a mí mismo. Respeto todas las opiniones, el Comité Federal está lleno de gente enormemente valiosa con unas trayectorias impecables y que van a seguir ahí, como vamos a seguir los demás", ha zanjado.