El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá estos días en Bruselas que la "incertidumbre política" exige una Europa "más fuerte" y con más presupuesto.

"Necesitamos instituciones europeas muy fuertes, con presupuestos fuertes y que atiendan las necesidades, los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía", ha asegurado el vicepresidente segundo del Gobierno castellanomanchego, José Manuel Caballero, en declaraciones a los medios desde Bruselas donde ha explicado la agenda que el Ejecutivo autonómico va a desarrollar ante el Comité Europeo de las Regiones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia una "intensa" actividad durante los próximos días en Bruselas con una delegación encabezada por García-Page, para hablar sobre agricultura y la política agraria común, sostenibilidad, conservación del patrimonio natural, la lucha contra las catástrofes y las emergencias o debatir sobre todas las políticas que están funcionando para luchar contra la despoblación.

De manera particular, además, García-Page va a encabezar una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la que se abordarán asuntos que son importantes relacionados con la transición energética, la despoblación y con el reconocimiento de más de dos centenares de municipios de la provincia de Guadalajara en su condición especial por estar afectado por la despoblación.

La delegación castellanomanchega también va a tener oportunidad de contar a los miembros del Comité de las Regiones cómo ha sido la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

De otro lado, el Ejecutivo regional va a seguir defendiendo un marco financiero plurianual para la Unión Europea que esté "suficientemente bien dotado" y que disponga de los recursos necesarios y suficientes para atender las necesidades que en estos momentos tienen los 27 países y de manera particular las zonas rurales de Europa.

Lo que "nos importa a Castilla-La Mancha" es que "podamos tener una agricultura que sea competitiva, que sea innovadora y que resulte rentable a los hombres y mujeres que se dedican a la actividad agropecuaria.

En este sentido, Caballero ha defendido que "en ningún caso" se puede garantizar la soberanía alimentaria de los 27 países de Europa si no se garantiza "con dignidad" la vida a los hombres y mujeres que se dedican a la a la ganadería o a la agricultura. De manera que, según ha apuntado, "vamos a defender una PAC fuerte, con recursos y que dé respuesta a esta demanda".