Page defiende que "a la gente decente", que es la "inmensa" mayoría, "no nos puede quitar la moral quien carece de ella"

CIUDAD REAL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en referencia a los casos judiciales relacionados con corrupción política en España, ha defendido este viernes que "a la gente decente", que es la "inmensa" mayoría, "no nos puede quitar la moral quien carece de ella".

Un mensaje que llega un días después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente acordara enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

"A la gente decente, que es la inmensa mayoría, no nos va a quitar la moral nadie. Y menos quien no sabe lo que es la moral; quien carece de ella. Condúzcanse por este criterio. Por muy difícil que se ponga la cosa, no nos puede quitar ni nos va a quitar la moral quien no la ha tenido, quien no la tiene", ha insistido el presidente.

Podrá quitarnos la moral --ha incidido-- "una riada, un problema, un drama", pero "no nos lo van a quitar los que no saben lo que es". Y "cuesta decirlo", ha admitido, "sobre todo cuando toca más de cerca", pero "creo que es algo por lo que nos tenemos que conducir".

El presidente castellanomanchego ha lanzado estas palabras cuando aseguraba que la capacidad de una sociedad, de un pueblo, de una región, de un país, "se pone a prueba todos los días". Y se pone a prueba, continuaba, de una manera muy especial en los momentos críticos. "Ahí es donde hay que estar y donde se nota el que no está. Por mucho que lo quieran ocultar, y mucho más con engaños".

Dicho esto, García-Page ha manifestado que de las cosas que más orgullosos "nos debemos sentir", y "lo podemos decir en toda España", que en cuanto hay un problema "hay un caudal inmenso" de ayuda, de colaboración, de solidaridad, sea a la hora de poner dinero, de poner esfuerzo o de arrimar el hombro, algo que "emocionante".

También ha reconocido que "en las desgracias a veces se encuentran alguna miseria". "Siempre hay alguien que se esconde, lo vivimos, incluso en el Covid". Pero normalmente, ha apuntado, "lo que se encuentran son muchísimos actos de valor, de orgullo, que nos tendrían que levantar mucho la moral y en estos momentos que vivimos, al menos en el país, tener la moral alta es importante".