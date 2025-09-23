Page dice haber "perdido la fe" en una nueva financiación autonómica y culpa al independentismo catalán: "Es deprimente"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En una foto de archivo. - JCCM - Archivo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado haber "perdido la fe" en que el Gobierno de España "aborde en serio la financiación autonómica", algo que le resulta "deprimente".

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, recogida por Europa Press, ha considerado que un nuevo modelo debería apostar por un planteamiento que evitara tener que volver a negociarlo una y otra vez. Lo razonable sería "una financiación que no requiriera negociación" y que se adaptara de manera autónoma a los posibles cambios, "con más vocación de permanencia".

Pero tiene poca fe ya que, pese a haber "multiplicado los ingresos" en la caja del Estado, no ha habido forma de en 11 años de "poner de acuerdo" a todos.

"En estos 11 años ha habido retrasos por una razón, porque quien gobernaba en Cataluña se negaba a sentarse con el resto", asegura el presidente autonómico, que sigue defendiendo que el coste de los servicios en cada territorio debería ser el mantra a seguir para diseñar una nueva financiación.

Para García-Page, los "palos en las ruedas" para conseguir este modelo son los independentistas catalanes. "Quieren o romper España de golpe o poco a poco".