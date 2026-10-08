Page, "entusiasmado", brinda apoyo a proyecto minero 'El Moto' "por todo lo que aportará" a Puertollano, C-LM y España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Abenójar, la mina ‘El Moto’. - PIEDAD LOPEZ/CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha brindado todo el apoyo a Abenjar Tungsten, la empresa minera que impulsa el desarrollo de la Mina 'El Moto' en la localidad ciudadrealeña de Abenójar a partir de 2029.

De este modo ha reaccionado el titular del Ejecutivo castellanomanchego tras conocerse que la empresa, que según García-Page va a generar 200 puestos de trabajo de la planta de procesamiento en Puertollano, más los 400 que van a significar la propia mina, vaya a salir en la bolsa de Londres.

"Celebro muchísimo como presidente, pero también como ciudadano de Castilla-La Mancha. Vamos a apoyar mucho a esta empresa que además se ha comprometido con esta tierra", ha defendido García-Page.

"Es un motivo de satisfacción y quiero mostrar no solo mi apoyo público, sino también mi entusiasmo por la familia, por la empresa y por todo lo que va a aportar a este país, al mundo de la energía y particularmente a Puertollano y a Castilla-La Mancha".