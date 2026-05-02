Page expresa su pésame por la muerte de Cruz Novillo: "Su obra forma parte de la memoria colectiva de nuestro país"

Archivo - Imagen de archivo del diseñador gráfico Pepe Cruz Novillo - GALERÍA VILASECO - Archivo

CUENCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su más sentido pésame a los familiares y seres queridos del diseñador conquense José María Cruz Novillo, fallecido este sábado.

"Si hay alguien a quien seguiremos recordando cada vez que miremos los símbolos y diseños de la España democrática, es al conquense Pepe Cruz Novillo. Su obra forma parte de la memoria colectiva de nuestro país y deja un legado inmenso e imborrable", ha expresado García-Page en sus redes sociales, según recoge Europa Press.

En el mismo sentido, se ha expresado el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, al asegurar que "hoy despedimos a un conquense universal. Mi más sentido pésame a la familia y a todos los que han compartido vida y camino con José María Cruz Novillo".

En un mensaje en su cuenta de Instagram, recogido por Europa Press, Martínez Chana asegura que "su obra no necesita presentación: está en la vida cotidiana de millones de personas. Diseñó símbolos que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de cómo entendemos y reconocemos nuestro país".

"Desde Cuenca llevó su talento a toda España, dejando una huella que va mucho más allá del diseño: claridad, sencillez y una forma de hacer que ha perdurado en el tiempo", continúa el presidente de la Diputación, quien asegura que "se va una figura imprescindible, pero su legado seguirá presente cada día".

También ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de José María Cruz Novillo, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a través de su cuenta en X. "Diseñador clave de logos que forman parte del imaginario colectivo nacional. Descanse en paz", ha manifestado.

TRAYECTORIA

El diseñador José María Cruz Novillo, creador de identidades corporativas e institucionales que forman parte de la historia reciente de España, ha fallecido este sábado a los 89 años de edad, según ha informado el medio especializado Gràffica.

Nacido en Cuenca en 1936, Cruz Novillo inició su trayectoria profesional en 1958 en Publicidad Clarín. En 1965 fundó su propio estudio, desde el cual desarrolló una producción gráfica que abarcó desde el ámbito empresarial hasta el político y el artístico.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los logotipos de empresas públicas y privadas como Correos, Renfe, la Policía Nacional el Tesoro Público, El Mundo, COPE, Diario 16, El Economista, Banco Pastor, Endesa, y la Fundación ONCE.

En el ámbito institucional, fue el autor de la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, mientras que en el plano político diseñó el emblema del puño y la rosa del PSOE.