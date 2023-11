Page felicita a nuevos ministros y pide al Gobierno financiación para proyectos: "No caigan en el yo invito y tú pagas"

TOLEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a la nueva cartera de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido al Ejecutivo financiación para sus proyectos, tendiendo la mano para trabajar de forma conjunta.

"Quiero dar mi felicitación como presidente a todos los nuevos ministros, una felicitación no solo protocolaria, sino que me interesa y les deseo que les vaya lo mejor posible", ha aseverado, insistiendo en que "no caigan en la tentación de esa política de yo invito y tú pagas".

"Es muy cómodo que en Madrid uno diga lo que hay que hacer y luego lo paguemos los demás, pero las ideas que no van con financiación son solo ocurrencias", ha reiterado.

Ha sido durante la inauguración de la Sala de Hemodinámica y Electrofisiología del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, donde ha querido hacer una especial mención a la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, nombrada ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

"Se mantiene y felicito por ello a la ilustre castellanomanchega Isabel, precisamente mañana estaremos tomando una decisión estructural muy importante con su Ministerio que afectará a más de 13.000 familias beneficiarias del servicio de alquiler", ha dicho el presidente regional.

Del miso lado, García-Page ha indicado que habrá Consejo de Gobierno para actualizar las demandas y necesidades con los distintos ministerios.