Page sobre el juicio a Ábalos: "Si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la presentación en el Palacio de Fuensalida del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a las palabras del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del denominado 'caso mascarillas' indicando que el presidente del Gobierno no era "el número 1 de la trama", señalando que "si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo".

"Para mí es de perogrullo", ha señalado el mandatario castellanomanchego ante preguntas de los medios durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 realizada este miércoles en Toledo. "Creo que es evidente que los jueces y el fiscal hubieran procedido si hubieran visto indicios", ha expuesto García-Page. "Lo demás son debates y críticas políticas", ha añadido.

El mandatario autonómico ha argumentado que "no es el debate", sino "la responsabilidad en los nombramientos". "Todos estamos convencidos de que alguien te puede fallar", ha afirmado, apuntando que "el problema de fondo es cuál es el espacio".

"Cada uno entiende la responsabilidad política pues a juicio de conveniencia", ha declarado.

"INMENSA CARGA PROBATORIA"

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha relativizado el peso del juicio oral, apuntando que "el 90% de las sentencias de los tribunales, y se lo digo como abogado, no tienen que ver con el juicio oral". "Realmente los juicios y las sentencias se basan en las aportaciones documentales", ha continuado en este sentido.

"El problema de este pleito es que es inmensa la carga probatoria que han aportado los propios inculpados", ha señalado García-Page, apuntando a "mensajes entre los imputados y reuniones indiscretas a la vista de todos".