Page lamenta la "muerte lenta" en la franja: "¿A qué cielo querrán llegar los que fabrican infiernos como el de Gaza?"

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, participa en la entrega de los Premio Abogados de Atocha 2026. - JCCM

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el silencio informativo sobre Gaza y "la muerte lenta" de la franja, al tiempo que se ha preguntado "a qué cielo querrán llegar los que fabrican infiernos" como el que se vive en este territorio palestino.

García-Page ha realizado estas manifestaciones durante el acto de entrega del Premio Abogados de Atocha de CCOO Castilla-La Mancha a la directora ejecutiva UNRWA Comité Español, Raquel Martí, que se ha celebrado este jueves en Toledo.

"Lo premios de los abogados de Atocha son más que merecidos y muy claros y muy fundamentados. Pero este, en particular, tiene un valor inmenso porque se han callado ya muchos medios de comunicación con el alto el fuego. Y el alto el fuego no es un alto del todo. Digamos que hay una muerte lenta que se está produciendo".

Tras asegurar que en el conflicto de Israel con Palestina "algunos países árabes también tienen una parte de abandono y de dejación del pueblo palestino", ha dicho que no se le ocurre "cómo se puede dejar llevar tanta gente por un fanatismo que encima dice representar una idea y, más allá, una motivación".

"Pero ¿a qué paraíso querrán llegar o a qué cielo querrán llegar los que fabrican infiernos como el de Gaza?", ha preguntado el presidente castellanomanchego, que ha apelado a la importancia de la memoria, que "va de la mano con la democracia", frente a otros regímenes que "lo que tienen es el relato oficial".

A lo largo de su intervención García-Page ha vuelto a valorar la importancia del galardón que entrega el sindicato castellanomanchego, porque, a su entender, "ayuda a todos a combatir la impotencia que es el sentimiento extendido entre aquellos que parece que tenemos eso que llaman poder".