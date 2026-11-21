Page participa por primera vez en un acto electoral esta campaña en una cita de JJSS Castilla-La Mancha - PSOE

GUADALAJARA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, ha participado este sábado por primera vez en un acto electoral, en una cita convocada por Juventudes Socialistas Castilla-La Mancha en Guadalajara y el PSOE provincial.

El presidente castellanomanchego se estrena así en un acto electoral de cara al 29 de noviembre tras ausentarse en el multitudinario mitin protagonizado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado martes en Albacete, debido a su agenda internacional en París y en Bruselas.

El PSOE Guadalajara y Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha han celebrado este sábado en la capital alcarreña un multitudinario acto dedicado a las políticas de juventud, que ha tenido lugar en el salón de actos del Conservatorio de Música de Guadalajara.

"Se trata de contraponer modelos y un magnífico ejemplo para poder contrastar qué ocurre cuando gobierna el PSOE y qué ocurre cuando gobierna el PP con Vox es Castilla-La Mancha", ha señalado el secretario provincial socialista, Pablo Bellido, que ha puesto como ejemplo la evolución de la región y de la provincia en particular, en materia de políticas de juventud.

Bellido ha recordado que, durante la etapa de Gobierno del Partido Popular, Castilla-La Mancha llegó a convertirse en la región con mayor desempleo juvenil, además de sufrir un importante deterioro de las oportunidades de formación y estudio para los jóvenes.

Una realidad que, según ha explicado, ha cambiado con el Ejecutivo de Emiliano García- Page, que ha situado en el centro de sus políticas cuestiones fundamentales como el empleo, la vivienda, la formación, la movilidad y el ocio.

Estas declaraciones las ha realizado antes de comenzar este acto en el que también han participado el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega; el secretario de Organización del PSOE regional y candidato número dos al Congreso, Sergio Gutiérrez; y distintos integrantes de la candidatura socialista al Congreso y al Senado por Guadalajara, encabezada por Rafa Esteban.

El líder de los socialistas guadalajareños ha subrayado que estas elecciones son especialmente importantes porque está en juego quién va a gestionar las políticas de emancipación y las oportunidades de futuro de la juventud.

"Los ciudadanos y ciudadanas tienen que decidir a quién encomendamos el empleo, la vivienda, la movilidad, la formación y todas esas cuestiones que preocupan a los jóvenes y que, en definitiva, nos preocupan a toda la sociedad", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que el Partido Socialista está desarrollando una campaña explicativa y en positivo, centrada en las propuestas y en los compromisos con la provincia de Guadalajara.

"Nuestros candidatos y candidatas se van a dejar la piel por esta provincia y van a poner por delante de cualquier otro interés a Guadalajara", ha asegurado.

CONSOLIDAR EL MODELO DE PROGRESO

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega, ha defendido la necesidad de consolidar el modelo de progreso que representa el PSOE, tanto en España como en Castilla-La Mancha, y ha animado a concentrar el voto progresista en la candidatura socialista.

Ortega ha advertido de que estas elecciones no solo sirven para elegir un Gobierno, sino también para decidir si se consolidan los avances sociales o se abre la puerta a una involución.

"Cuando metemos en la ecuación a un partido ultraderechista y a los extremismos y radicalismos, esto ya no va de alternancia, va de involución y de retroceso en los avances sociales", ha señalado.

Además, ha puesto en valor las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de García-Page para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna y reforzar la educación pública y la universidad.

En este último ámbito, ha destacado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no cuenta con universidad privada, una decisión que, a su juicio, refleja una clara apuesta política por defender la universidad pública.