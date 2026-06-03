Page pide a Arcadi España no entretener a C-LM si las bilaterales sobre financiación son "un nuevo debate placebo"

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental Madrid, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles al ministro de Hacienda, Arcadi España, no entretener a su región si las bilaterales con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica son "un nuevo debate placebo".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y preguntado por este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado sobre esta cita. "No sé a qué se refieren con bilateral, porque no es bilateral, es una charlita".

El socialista no confía en estas reuniones ya que, según ha recordado, lleva siete u ocho ministros de Hacienda y "todos han dicho lo mismo". "Estamos ya muy escépticos", ha subrayado García-Page, quien todo esto --ha desvelado-- se lo quiere decir presencialmente al propio ministro, de quien ha afirmado "es muy buena gente".

"Ya somos en esto veteranos", ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que si estas reuniones son "un nuevo debate placebo", o sea "para parecer que estamos haciendo algo", pues "a nosotros que no nos entretengan", ha pedido García-Page.

Dicho esto, el presidente socialista ve "muy irreal" y "muy absurdo" estar hablando de la financiación de las autonomías "para no sé cuántos años" sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. "¿Qué tienen que contentar al electorado en Cataluña a costa de destrozar el electorado del PSOE en toda España?", se ha preguntado García-Page, quien cree que "la prueba más evidente" es el hecho de que no se haya sacado este tema en medio de las recientes elecciones en algunas autonomías.

Considera que "si no se ha querido hablar de esto habiendo elecciones autonómicas, será porque seguramente no ayudaba".

Dicho esto, García-Page no se niega a hablar, pero lo primero que tienen que plantearse es que "nosotros nunca vamos a modificar nuestra opinión en relación con un proyecto de financiación que anunció Junqueras, un independentista que quiere romper el país y que antes que romperlo del todo lo que quiere son privilegios fiscales".

"Si hay algo incompatible con la izquierda, es un modelo que rompe el concepto de unidad y la solidaridad entre los españoles. No lo vamos a aceptar. A mí me da vergüenza que un partido de izquierdas, ya esto es muy relativo todo, se pueda plantear el mayor ataque al concepto de igualdad entre los españoles. Eso no va a salir".