Page pide un minuto de silencio en Azuqueca por el suceso de Seseña y reclama "seguir aprendiendo" en igualdad

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor en Azuqueca de Henares tras "lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista" ocurrido este jueves en la localidad toledana de Seseña.

Durante su intervención el mandatario autonómico ha advertido sobre la necesidad de "seguir aprendiendo" en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Recordando "la relación que había entre los hombres y las mujeres" en generaciones anteriores, ha celebrado que "han cambiado afortunadamente mucho las cosas". Sin embargo, ha adevertido que "hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España y es el respeto de unos con otros y principalmente de la mitad de la población con la otra mitad".

"La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida", ha concluido.

LUCHAR CONTRA AQUELLOS QUE INTENTAN MINIMIZAR LA VIOLENCIA

Previamente a la inauguración del evento, durante una atención a medios, el mandatario autonómico ha subrayado que "hay que luchar contra aquellos que intentan minimizar la violencia, que lo quieren reducir a anécdota", subrayando que "es un compromiso de todos".

"La sociedad muy mayoritariamente rechaza este tipo de comportamiento y eso ha hecho que se avance mucho, pero lamentablemente sigue habiendo todavía violencia machista que hay que seguir combatiendo", ha señalado García-Page, apuntando, sin embargo, a "algunos radicales de extrema derecha".

Así, ha señalado que, aunque exista todo un despliegue de leyes y recursos para combatir la violencia machista, el compromiso contra la violencia machista debe "renovarse generación tras generación".