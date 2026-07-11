Page reivindica la identidad como símbolo de arraigo y "no como arma arrojadiza" en Día de C-LM en Comunidad Valenciana

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la celebración del acto de C-LM en Paterna. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO/VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este sábado que "sentimos lo que somos", en el acto de celebración del Día de la Comunidad Autónoma en la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado en el Auditorio municipal Antonio Cabeza de Paterna, con 550 invitados procedentes de las distintas casas regionales que forman la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en Valencia.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha sido nombrado 'Manchego de Honor' en este acto, ha aprovechado la ocasión para señalar que "tener identidad no es un problema. No pasa nada por ser de aquí y de allá, es más, caben muchas identidades al mismo tiempo. Aquí hay muchos ejemplos de gente que es del pueblo donde ha nacido, o de donde nacieron sus padres, pero al mismo tiempo es de donde han sido acogidos. Y no hay por qué obligar a nadie a ser más de una cosa que de otra, la identidad solo es mala si se utiliza como arma arrojadiza. Ante eso, nosotros defendemos lo contrario".

En este sentido, García-Page ha garantizado que hace algo menos de dos años, el 29 de octubre de 2024, toda España "sintió una inmensa solidaridad y un inmenso cariño por todo el pueblo de Valencia ante la tremenda y trágica DANA que sufristeis y que sufrimos", ha manifestado.

El mandatario autonómico, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha tenido palabras de especial cariño y reconocimiento para el anfitrión de este evento, el alcalde de Paterna y senador por la Comunidad Valenciana, Juan Antonio Sagredo Marco, en el que ha reconocido una "gran capacidad política de gestión".

Asimismo, ante los cientos de invitados pertenecientes a la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha, que celebra este año su 20 aniversario, ha referido que, "somos lo que somos, somos en realidad lo que sentimos, y yo lo que siento, particularmente, como presidente, es una enorme gratitud por toda la gente que tuvo que dejar la tierra, pero que lo hizo sin olvidar las raíces, gente que ha echado también raíces aquí".

Por último, García-Page ha utilizado una metáfora al considerar que lo que mantiene el árbol en pie y lo que le da el alimento son las raíces. "Y no es una raíz, son muchas", ha continuado, por lo que "no hay que tener miedo a tener muchas raíces, siempre y cuando acaben en el mismo tronco", ha rubricado, reconociendo a su vez que las casas regionales hacen un trabajo esencial para reforzar esa "maravillosa combinación para sentirse lo que somos: españoles. Os necesitamos de corazón".

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado en este acto por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.

APORTACIÓN CASTELLANOMANCHEGA EN TIERRAS VALENCIANAS

De su lado, durante el acto, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha puesto en valor la aportación de los miles de castellanomanchegos residentes en tierras valencianas que, a lo largo de las últimas décadas, "encontraron aquí un lugar donde desarrollar su proyecto de vida".

La consellera ha subrayado que "forman parte inseparable de nuestra sociedad y constituyen un magnífico ejemplo de integración y convivencia, demostrando que sentirse vinculado al lugar de origen es perfectamente compatible con participar activamente en la comunidad en la que uno reside; esa doble pertenencia no divide, sino que enriquece nuestra sociedad y fortalece la convivencia", ha afirmado.

En este sentido, Martínez ha querido destacar de manera especial que se cumplen ya 20 años de esta celebración en la Comunitat Valenciana y ha manifestado que desde la Generalitat "somos muy conscientes de la gran labor que realizáis, reflejo de cómo la iniciativa de la sociedad civil puede generar espacios de encuentro y convivencia que benefician al conjunto de la ciudadanía".

DISTINCIONES INSTITUCIONALES

La cita, que ha reunido a representantes de 16 casas y centros de las provincias de Valencia y Alicante, ha estado marcado por la entrega de sus más altas distinciones institucionales de 2026. Emiliano García-Page, ha asistido al encuentro para recibir en persona el reconocimiento de 'Manchego de Honor', mientras que la investigadora conquense de Motilla del Palancar y neurobióloga del Instituto Cajal del CSIC, Rosario Moratalla, ha sido nombrada 'Dulcinea' este año.

Al acto institucional, que ha contado con la colaboración de la Generalitat, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Paterna, también han asistido la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo; y el presidente de la Federación de Casas y Centros Originarios de Castilla-La Mancha, Jesús Martínez, entre otras autoridades, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Durante la jornada se ha distinguido como 'Quijotes de Honor' al general jefe de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz (natural de Villalpardo); al director de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, Luis Garrido (nacido en Xirivella y con lazos en Mira y Garaballa); a la concejala del Ayuntamiento de Alfafar, Josefa Carreño (natural de Bogarra); y al empresario de restauración de Dénia, Víctor Gallego (con ascendencia de Lezuza).

Por su parte, el Ayuntamiento de Hellín ha recibido la distinción de 'Socio de Honor' por su colaboración con la Asociación de Tamborileros de Hellín en Moncada y con el propio ayuntamiento de esta localidad de L'Horta Nord, cuya vicealcaldesa ha sido nombrada Tamborilera de Honor de 2026.