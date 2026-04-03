Page reivindica la "unidad en la diversidad" como clave "para convivir pacíficamente"

CUENCA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado la "unidad en la diversidad" de la Semana Santa como clave "para convivir pacíficamente".

"La Semana Santa tiene variedad en hermandades, distintos hábitos, pero hay unidad, unidad en la diversidad, esa es la clave para convivir pacíficamente", ha defendido García-Page, que ha participado esta madrugada de la procesión Camino del Calvario conocida popularmente como 'Las Turbas'.

Junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, el jefe del Ejecutivo regional ha podido ver la llegada de la turba a la Plaza Mayor conquense desde el Ayuntamiento de la ciudad, donde ha estado "guiado" por las explicaciones del alcalde Darío Dolz.

"En España tenemos muchas más cosas que nos unen y la verdad es que finalmente la principal esperanza está en eso, en que, no solo las turbas, sino la gente, todos los ciudadanos, encuentran en la Semana Santa un punto de comunión. Francamente sería muy deseable que este sentimiento fuera en el conjunto de la política nacional, fuera en el día a día porque hay demasiado frentismo", ha considerado.

"La Semana Santa de Cuenca, este año, contrasta un poco más con el ambiente general que se respira en la política general en España. Veo a gente que da igual que piense de un lado o que piense de otro, que sea de una ideología o sea de la contraria" ha rubricado el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha para quien este contexto es un ejemplo a seguir.

CUENCA, CIUDAD ESPECIAL

Según informa el Ejecutivo, García-Page ha tenido también palabras de admiración hacia Cuenca, al reconocer que "es una de las ciudades más especiales que hay en España y, particularmente, esta procesión es muy simbólica para todo el mundo y muy conocida y representa muy bien la síntesis de unión de las hermandades".

En este punto ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, va a reconocer, el próximo 31 de mayo, al presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, Jorge Sánchez Albendea.

"Tenemos en la región un aluvión de presencia turística que nos hace crecer todavía más en la esperanza de conseguir el patrimonio del turismo como una de las fuentes de industria, de empleo y de riqueza".

Asimismo, ha opinado que la evolución de la Inteligencia Artificial va a ir adquiriendo cada vez más importancia "porque la construcción del turismo requiere localización, requiere de presencia física, requiere de rostro humano".

Dicho esto, se ha mostrado optimista respecto al futuro turístico de la ciudad de Cuenca. "Estamos empoderados y el año que viene seguramente lo vamos a notar, y más con los remontes y los yacimientos arqueológicos".

Por último, ha reparado en la buena evolución de los proyectos de la ciudad. "Muchos de ellos son complejos, largos, como todos los grandes proyectos y la verdad es que está encontrando el cariño de la ciudadanía y, por qué no decirlo, de la ilusión que Cuenca tiene por delante y creo que por eso es muy positivo".

CHANA DESTACA LA IMPORTANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, que ha acompañado al presidente regional, ha destacado la importancia que la Semana Santa de Cuenca tiene en un sector tan importante como el turístico, gracias al gran prestigio alcanzado que la llevó a ser declarada de Interés Turístico Internaciona, en virtud de que la ciudad y la provincia se vuelca con ella.

Según Chana, dicho motor económico se está dejando notar este año, en el que el tiempo está acompañando, según demuestran los datos de ocupación y negocio de la hostelería.

Respecto a la procesión, el presidente de la Diputación conquense ha destacado la belleza de la subida de los turbos y la entrada en la Plaza Mayor "como un ejemplo de la implicación de todos los conquenses".

Según informa la Institución provincial, ha querido destacar el trabajo de toda la organización con su presidente, Jorge Sánchez Albedea, a la cabeza al que ha felicitado por su labor y por el reconocimiento que se le hará el próximo 31 de mayo en el Día de Castilla-La Mancha, según ha anunciado García-Page.

Martínez Chana ha deseado que en los próximos días "el buen hacer de las procesiones y la ocupación de hoteles y restaurantes sea la nota dominante".

En este sentido, ha apuntado que los últimos datos de turismo muestran que se continúa con la tendencia de crecimiento en la provincia, rozando los 44.000 viajeros y 85.000 pernoctaciones en los dos primeros meses del año a pesar de que la climatología no ha sido favorable.

Por ello, ha incidido en la necesidad de seguir apoyando el patrimonio cultural como la Semana Santa como un elemento distintivo que permite a Cuenca consolidarse "como un destino de turismo de interior y hacerlo de la mano del sector y de quienes se vuelcan en que cada año siga creciendo tanto en la capital como en la provincia".