Page resta credibilidad a Núñez si no se aleja de Cospedal: "No es motivo de orgullo, sino de agachar la cabeza"

Avisa al PP de que "no tiene nada que rascar" contra él sobre la unidad de España: "Ser patriota no es ir a Colón con una bufanda de la bandera"

El candidato socialista a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el presidente del PP, Paco Núñez, debería haber aprovechado su intervención en la segunda sesión del debate de investidura para haberse distanciado de la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal porque si no no tendrá "credibilidad" para hablar del tercer sector, de sanidad o educación.

García-Page, que le ha dado la réplica al también presidente del Grupo Parlamentario Popular, ha manifestado que Núñez debería haber reconocido que Cospedal lo hizo "muy mal" e hizo "sufrir mucho" a la región y debería haber admitido que el PP está como está porque Cospedal dejó "desolado" al partido y a Castilla-La Mancha.

"Hasta que no reconozcan que con Cospedal ustedes no tienen motivo de orgullo sino un motivo claro de agachar la cabeza, no tendrá credibilidad para hablar del tercer sector, de sanidad o educación".

De ahí, que haya preguntado cómo puede pedir el PP al Gobierno de Castilla-La Mancha recuperar la carrera profesional en el Sescam cuando fue quien "se la cargó" y cómo pueden hablar de las llaves de los hospitales cuando fue el Gobierno de Cospedal quien paró las obras de estos, momento en el que ha echado en cara a Núñez que se posicionara a favor de la privatización de los hospitales, incluido el de Almansa.

"O hacen el acto de contrición de reconocer lo que pasó o van a tener siempre un problema original", ha insistido García-Page, quien cree que esta situación no se la merece el líder del PP porque es joven y puede tener carrera política.

PIDE A NÚÑEZ RESETEAR EL DISCURSO

Otro de los consejos que ha dado el candidato socialista a Núñez ha sido el de "resetear" el discurso del PP porque, según ha dicho, le ha escuchado los mismos argumentos como si no hubiera pasado algo, en referencia a los resultados que ha obtenido el PSOE.

El presidente en funciones cree que si Núñez está los próximos cuatro años con el mismo discurso que mantuvo la anterior legislatura, lo que conseguirá, a su entender, es no liderar la oposición.

De otro lado, y después de que Núñez le haya propuesto aprobar una ley de la gestión de las emergencias de la región, García-Page le ha pedido mantener en este asunto "una posición de altura" y le ha reprochado que el PP en su día despidiera a los profesionales encargados de luchar contra los incendios forestales en la región.

Ha criticado a aquellos dirigentes del PP que se echan a "morder" cuando hay problemas y a quienes han hecho carrera política con la muerte de once personas, en referencia al incendio de Guadalajara. "Le pido seriedad", ha sentenciado el socialista.

Asimismo, ha preguntado a Núñez por qué Cospedal se dio tanta prisa en dar "un golpe de mano" al Estatuto de Autonomía, "el único que se ha aprobado con los solos votos vergonzosos del PP", para "hacernos una trampa electoral" y, sin embargo, "se olvidaron de aprobar que Castilla-La Mancha tenga la competencia sobre emergencias que no está atribuida".

PIDE EVITAR LA DEMAGOGIA CON LA UNIDAD DE ESPAÑA

A renglón seguido, en su réplica, García-Page le ha pedido a Núñez "no hacer demagogia" con la unidad de España, ya que "ser patriota no es ir a manifestarse a Colón con una bufanda de la bandera".

"Que a estas alturas alguien pueda discutirme a mí la unidad de España... Usted sigue acusándome de ser amigo de los terroristas. ¿Usted cree que yo soy desleal con el Rey de España? ¡Por favor! Dejen la soflama de los discursos", ha pedido a los 'populares'.

Por ello, García-Page ha insistido en que "no tiene nada que rascar" en este debate contra él, al tiempo que le ha recordado que en defensa de las tradiciones tampoco hay dónde atacar. "Yo he sido alcalde de Toledo y no he prohibido los toros, y usted ha sido alcalde de Almansa y los ha tenido prohibidos en su pueblo".

En cuanto a política hídrica, también le ha pedido coherencia. Tras reconocer al propio Núñez que fue él quien propuso acuerdos en esta materia, también ha reparado en que sólo unos días después de aquél ofrecimiento "el PP votó en contra de acabar con el Memorándum de la vergüenza".

Entrando en capítulo sanitario, ha hablado de la polémica por la supresión del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, recordando que "muchos alcaldes del PP" renegaron de él.