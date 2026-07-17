Page se trasladará esta tarde al puesto de mando avanzado de Tamajón para seguir el incendio de La Mierla

Incendio de La Mierla - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se trasladará esta tarde, en torno a las 19.15 horas, al puesto de mando avanzado ubicado en Tamajón (Guadalajara) para conocer la evolución del incendio de la localidad guadalajareña de La Mierla.

Según informa el Infocam a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio continúa en situación operativa de nivel 2 y en la lucha contra las llamas trabajan 22 medios aéreos, 40 medios terrestres y 329 efectivos.

Asimismo, el Infocam señala que la evolución de incendio continúa "muy condicionada" a las condiciones meteorológicas y que en estas horas centrales del día, el aumento de las temperaturas y del viento está incrementando la actividad del fuego, "lo que está complicando de nuevo las labores de extinción".

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha cifrado en 2.054 las hectáreas afectadas por el incendio y ha aseverado que el fuego está "muy lejos de ser controlado".

Debido a la evolución del incendio, el Gobierno regional ha decretado la evacuación de las localidades de Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, que se suman a las de La Mierla, Muriel y Umbralejo, que fueron evacuadas ayer.

En cuanto a las carreteras afectadas, además de la CM-1004 y la GU-188, también han sido cortadas en distintos puntos la GU-143 entre Tamajón y Jodar, la GU-189 en Retiendas y La Mierla y todos los accesos a las poblaciones evacuadas en las carreteras GU-211, CM-1006 y GU-177.