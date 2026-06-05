Page ve posible que Sánchez no estuviera al tanto del caso Leire Díez: "Yo no siempre me he enterado de muchas cosas"

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que es "posible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuviera al tanto de la presunta trama del 'caso Leire Díez'. "Yo no siempre me he enterado de muchas cosas".

Desde Toledo en el acto institucional con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano, a preguntas de los medios, ha empatizado con que el presidente del Gobierno no pudiera tener conocimiento de los hechos, señalando que "la política es muy compleja", ya que "hay mucha gente" a cargo de los máximos responsables políticos.

A pesar de ello, ha urgido a "evitar que pueda haber una imputación" del PSOE --"al conjunto de la organización"-- lo que para él "sería probablemente lo más grave" que recuerda. Sería "enormemente injusto" que todas las personas representadas en las siglas socialistas se vieran arrastrada por esta causa, ha manifestado García-Page.

"LEVANTAR UN MURO"

Ha insistido a que el PSOE se querelle contra quienes han abusado de la confianza del partido y han cometido supuestamente delitos, siendo "lo más exigentes con quienes nos han traicionado de cara a la ciudadanía".

En este punto, ha pedido "marcar una frontera, que se levante un muro entre los delincuentes y la organización", porque de no ser así puede costar mucho recuperar "la credibilidad", si no se ataja "esta hemorragia política y judicial".

"Lo que me parece necesario a estas alturas es que realmente el partido se querelle, porque somos perjudicados por un grupo de personas que realmente nos están haciendo un agujero, un boquete tremendo", ha aseverado.

Por ello, ha dado importancia a lo que "la gente pueda creer", porque "el contexto invita a que no nos crean casi nada". "La inmensa mayoría de la ciudadanía está a un 'tris' de pensar que todo se sabe, que todo tiene que ver y que en todo caso se sepa o se sepan, se tienen que dirimir responsabilidades", ha afirmado.

Preguntado por las explicaciones de Pedro Sánchez y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en su defensa de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, García-Page ha declarado que no va a ser "comentarista de cada elemento de la causa".

Aludiendo a que "la causa está en los jueces" y hay "todavía una parte incluso secreta", este hecho le hace "estar más preocupado".

"Ahora mismo hay un universo inmenso de expedientes, de información, de pruebas sobre la mesa, que hacen que esto sea una tortura seguramente para mucho tiempo", ha zanjado.