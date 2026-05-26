Paloma de Castro deja la Presidencia Provincial de Vox Albacete

ALBACETE, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Paloma de Castro ha presentado su dimisión al frente de la Presidencia Provincial de Vox Albacete, que ha ocupado durante estos últimos años.
El Comité Ejecutivo Nacional del partido ha informado de que procederá al nombramiento de la persona que sustituirá a Castro en próximos días, "para continuar impulsando el proyecto político de la formación en la provincia".
Desde la formación, en nota de prensa, agradecen la labor que ha desempeñado Castro "con responsabilidad, compromiso, dedicación y lealtad a los principios del partido".