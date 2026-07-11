Una pantalla gigante en la plaza de toros de Albacete permitirá el martes animar a la Selección Española de Fútbol

Partido de fútbol en la plaza de toros. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la centenaria Plaza de Toros de Albacete para que la ciudadanía pueda seguir y animar a la selección española durante el partido de semifinal del Mundial de fútbol que disputará el próximo martes, 14 de julio, a las 21.00 horas.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 20.00 horas, una hora antes del comienzo del encuentro, con el objetivo de facilitar el acceso de los asistentes, y el speaker del Albacete Basket, Pablo Moreno, será el encargado de animar a los asistentes. Por motivos de seguridad, estará prohibida la entrada al recinto con envases de vidrio.

Además, Aguas de Albacete habilitará dos carpas de agua en el coso albaceteño para que los aficionados puedan hidratarse durante el desarrollo de este evento, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En caso de que la selección española consiga el pase a la final, el Ayuntamiento volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza de Toros para que los albaceteños puedan seguir este decisivo encuentro que tendrá lugar el próximo 19 de julio, también a partir de las 21.00 horas, y animar juntos a la 'Roja'.

Además, el Ayuntamiento iluminará con los colores de la bandera de España los principales edificios municipales y las fuentes ornamentales de la ciudad durante la celebración de la semifinal del Mundial que disputa la selección española y también en la final si la 'Roja' se clasifica.