El número de desempleados sube en 1.412 personas en octubre en C-LM, que registra 118.141 parados

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 1.427 personas en octubre en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,53%) hasta los 118.141 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 10.902 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del -8,45.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

(Habrá ampliación)