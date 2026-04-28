El paro sube en 9.400 personas en el primer trimestre en Castilla-La Mancha, un 7,26% más

Archivo - Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 9.400 personas en Castilla-La Mancha durante el primer trimestre hasta los 139.700 desempleados, un 7,26% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 12,97%.

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (19 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2023.

En el primer trimestre se destruyeron en Castilla-La Mancha 13.200 puestos de trabajo (1,39% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 936.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 1.076.500 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 3.800 personas (0,35%).

En el último año el paro ha aumentado en 1.400 personas (+1%) en Castilla-La Mancha y se han creado 32.700 empleos (+3,6%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 34.000 personas (3,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 2.900 mujeres (+4%), frente a un avance del paro masculino de 6.600 parados (+11,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 76.200 y la tasa de paro femenino en el 16,01%. Por su parte, 63.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,57%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla-La Mancha se redujo en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,62%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 900 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 3.000 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 797.500 personas, de los que 669.800 tenían contrato indefinido (el 83,99%) y 127.700, temporal (el 16,01%).

Mientras que el sector público generó 6.200 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha, un 3,82% más, hasta un total de 168.400 ocupados, el sector público destruyó 19.500 puestos de trabajo, un 2,47% menos, hasta un total de 768.500 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 19.400 personas en el primer trimestre (-2,38%) en la comunidad hasta los 795.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 6.100 (+4,51%), hasta sumar 141.300 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 4.700 menos (-33,57%), mientras que se incrementó en Servicios, 10.900 más (+28,68%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.500 más (+2,25%); Agricultura, 1.000 más (+25%); Construcción, 800 más (+10,53%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.