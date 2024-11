Parten para Valencia ocho bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara para ayudar en las zonas afectadas

GUADALAJARA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ocho bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara, con un vehículo pesado y otro ligero, han salido esta madrugada hacia Valencia para participar en el operativo de rescate que sigue buscando víctimas en las zonas afectadas por la DANA.

Los bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara se suman al operativo a petición del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, tras confirmación del Servicio de Emergencias de la Generalitat 112.

Los efectivos desplazados incorporan la Unidad de Drones de Bomberos #UDB y el Equipo de Rescate Técnico #EGRET.

Cuentan con material de achique, de rescate, equipos de corte y perforación, equipos de tracción y arrastre, a parte toda la logística para ser lo más autosuficientes posible.

La previsión es que este primer grupo de bomberos trabaje en la zona hasta el miércoles, cuando se producirá un primer relevo hasta el viernes. También se trata de incorporar otro vehículo pesado en los próximos días.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, les ha trasladado todo su ánimo y les agradece su total colaboración desde un primer momento para ayudar en la zona afectada, como también agradece las numerosas muestras de solidaridad de toda la ciudadanía de Guadalajara que está colaborando muy activamente en la campaña de recogida de material de primera necesidad para enviar a los afectados, a través del punto de recogida establecido en el Centro Municipal Integrado, CMI, Eduardo Guitián, habilitado desde este sábado.

Este centro, en principio estará operativo hasta el miércoles 6 de noviembre incluido, en horario de 10.00 a 19.00 horas. La zona de recogida de material de ayuda se sitúa en la planta inferior del edificio, con entrada por la calle Bolarque, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En él se recoge agua embotellada y leche; alimentos no perecederos (latas de comida en conserva y bricks de caldos, sopas, azúcar, sal, etc.) así como artículos de higiene personal (jabón, champú, pañales, compresas, etc.), enseres y artículos de limpieza (cepillos, palas, cubos, desinfectantes, entre otros), y mantas.