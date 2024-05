Pasión Vega: "Nadie fuera de España me preguntaría por qué hago un trabajo dedicado a Lorca, pero aquí sí"

TOLEDO, 11 May. (De Laura Gómez del Barrio para EUROPA PRESS) -

Desde que estrenará en diciembre de 2022 'Lorca Sonoro', Pasión Vega ha girado más que si hubiera bailado al ritmo de ese vals vienés que el poeta granadino hizo universal en su célebre poema. Con su último disco, la intérprete malagueña "resucita" al de Fuente Vaqueros, "nuestro dramaturgo más universal".

"En muchas entrevistas me han preguntado por qué he hecho un trabajo dedicado a Lorca. Y eso, por ejemplo, en otros países como en Inglaterra, con Shakespeare, nadie lo preguntaría. Pero aquí sí", relata Vega, que ha conversado con Europa Press antes de recalar en el Teatro de Rojas, donde este domingo levantará para el público toledano el telón del universo lorquiano con un abanico de poemas musicalizados, textos e interpretación.

PREGUNTA: Lleva girando con 'Lorca Sonoro' desde diciembre del 2022. ¿Cómo está funcionando este proyecto? Este domingo en el Teatro de Rojas vuelve a colgar el cartel de 'no hay entradas'

RESPUESTA: Sí, la verdad es que estamos muy felices. Es una propuesta escénica que sobrepasa lo musical y aborda varias disciplinas artísticas, y eso hace que sea un proyecto especial, diferente. El público está reaccionando fenomenal. Teníamos pensado terminar la gira un poco antes pero, como van surgiendo nuevos lugares donde actuar, seguiremos con 'Lorca Sonoro'. Recalamos este domingo en Toledo con mucha ilusión. Tenía muchísimas ganas de regresar, porque hacía tiempo que no cantaba aquí.

P: Sin desvelar muchos detalles, ¿qué va a poder ver el público que acuda este domingo al Rojas?

R: Es un concierto donde, además de la música, de los poemas de Federico García Lorca, se intercala la palabra, con algunos de sus textos y otros escritos por Ana López Segovia. Ha sido un trabajo creativo precioso con Jacob Sureda, que ha sido el productor y arreglista, y al que finalmente se incorporó Víctor Clavijo, el actor que encarna en alguno de los momentos la palabra y esa voz de Federico.

P: ¿Qué está suponiendo este trabajo en su carrera?

R: Es un proyecto de producción propia que ha llegado en un momento en el que me he independizado de las grandes compañías discográficas y he decidido ir caminando con mis propios pasos. Es un momento muy importante para mí, y afrontarlo con un trabajo como el de Federico me amplía muchísimo, al tiempo que, como cantante de música de raíz, me permite regresar a ese piso, a ese suelo desde el que poder crecer para próximos proyectos.

P: Con este 'Lorca Sonoro', ¿ha notado que ha cambiado el perfil de su público?

R: En algunos espacios escénicos, donde el público es muy variado, hay mucho público extranjero que decide venir a ver el concierto porque son muy amantes de Lorca y tienen esa curiosidad por ver cómo suena en mi voz y cómo lo estamos llevando al escenario. También está ese público que me sigue desde hace 30 años, y está ahí todavía, y un público muy joven que, de repente, a través de sus padres o de sus profesores de literatura, se están acercando a esa figura de Federico y a su misterio.

P: Interpretar al poeta granadino, ¿es garantía de éxito o es un riesgo? En esta misión le anteceden Leonard Cohen o Enrique Morente.

R: Sí, y además son unos referentes muy importantes, porque ellos fueron muy transgresores en ese momento, en el que todavía no se había desempolvado parte de la obra o de la simbología de Federico. Llegó Leonard Cohen, llegó Enrique Morente, Camarón y Paco Ibáñez, que fueron precursores de todo esto que ha sucedido después. Están muy presentes en este disco y les honramos, por supuesto.

P: Habla de los adeptos al universo lorquiano que se sienten atraídos por este disco. ¿Lorca es profeta en su tierra o brilla más en el exterior?

R: Ha habido muchas entrevistas en las que la primera pregunta que me han realizado ha sido: ¿por qué haces un trabajo dedicado a Lorca? Y eso, por ejemplo, en otros países, como en Inglaterra con Shakespeare, nadie lo preguntaría, ¿no? Nadie, fuera de España, me lo preguntaría porque Federico ha sido el dramaturgo más importante, el que causa más emociones en el público extranjero. Nadie me preguntaría eso fuera de España, pero aquí sí. Me gustaría decirte que no, que es más valorado aquí en España, pero creo que es más valorado fuera. Suele pasar.

P: ¿La leyenda en el tiempo de Lorca se ha dimensionado por el hecho de que fuese asesinado?

R: Cuando cayó el velo que hubo sobre la figura de Federico en nuestro país durante décadas hizo que fuera una explosión de simbología. Porque Federico es un símbolo de las libertades. No creo que su obra tenga más valor por el hecho de su asesinato. Tiene la misma calidad, el mismo significado y la misma profundidad y, con el paso de todos esos años, su obra ha cogido la dimensión que tenía que tener, sin duda.

P: En alguna ocasión ha llamado a la industria de la música a alejarse un poco de la "superficialidad" de la vida actual. En estos tiempos de guerra, de revisionismo histórico, de confrontación, ¿cree que la gente de la cultura debería tener un posicionamiento más activo?

R: Creo que siempre, en todos los momentos, los que nos dedicamos a la cultura tenemos que estar al pie del cañón. Somos un reflejo de la sociedad, pero también un impulso para hacer pensar, para la crítica y para la búsqueda de la belleza. En estos tiempos, en los que la música comercial no está hecha para que el público tenga un criterio propio, sino que se tiende mucho más hacia la superficialidad y hacia la inmediatez del consumo, creo que tenemos que seguir luchando contra eso. Para mí, la música es algo más que un entretenimiento, es algo mucho más profundo, que está cercano a nuestra alma, a lo que nos hace mejores seres humanos. Por eso, tenemos que intentar ser mejores cada día.

P: Después de la cúspide que ha alcanzado con este 'Lorca Sonoro', ¿tiene en mente nuevos proyectos?

R: Sí. A finales de mayo estrenamos en el Classicland de Andorra con un repertorio en el que estoy trabajando con Moisés Sánchez sobre canciones que aparecen en las bandas sonoras de Pedro Almodóvar. Es un repertorio súper variado y maravilloso que después lo vamos a presentar en otros lugares. Y para diciembre, también estoy preparando un proyecto que tiene que ver con lo teatral y que se estrenará en el Teatro de la Zarzuela.