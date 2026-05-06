Pedro Duque reclama Internet para todos como derecho básico: "Ya sin esto no se puede vivir en el mundo actual"

El presidente de Hispasat, Pedro Duque. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha defendido este miércoles que la conectividad digital debe constituirse como un "nuevo derecho básico" para la ciudadanía, especialmente en aquellos núcleos rurales donde hasta ahora no existía acceso adecuado a Internet, cobertura móvil o fibra.

Así lo ha señalado el también astronauta y exministro de Ciencia desde Ciudad Real durante la presentación del proyecto impulsado por la Diputación para llevar Internet satelital a más de 50 pedanías y núcleos rurales de la provincia, una iniciativa que cuenta con una inversión de 739.000 euros y que busca cerrar la brecha digital en el territorio.

Duque ha subrayado que la sociedad está ante "un nuevo derecho de las personas", porque "ya sin esto no se puede estar viviendo en el mundo actual".

Por ello, ha considerado que, junto a derechos y servicios esenciales como la sanidad, la electricidad, la educación o el agua limpia, debe incorporarse también el derecho a disponer de una conectividad mínima, a la vez que ha destacado la implicación de administraciones europeas, nacionales, provinciales y locales para avanzar en este objetivo.

LA ALTERNATIVA DEL SATÉLITE

Duque ha explicado que la solución para llevar Internet a zonas sin cobertura pasa por la tecnología satelital, que en los últimos años ha experimentado una evolución suficiente como para convertirse en una alternativa real.

"Se acabó la espera", ha señalado, al defender que los satélites permiten ofrecer servicios de conectividad sin tener que esperar a que lleguen otras tecnologías.

Según ha indicado, la nueva tecnología satelital ha superado la imagen tradicional de una conexión limitada y ya puede responder a las necesidades de municipios o núcleos pequeños.

En este sentido, ha afirmado que, desde hace varios años, el satélite ofrece "una alternativa perfectamente viable a la fibra".

En el caso del proyecto de Ciudad Real, Duque ha explicado que se están creando "burbujas Wi-Fi" en lugares donde no existía ninguna conectividad.

De este modo, los vecinos pueden acceder a servicios básicos a través de la red, realizar llamadas por Wi-Fi o mantener la comunicación con sus familias sin necesidad de esperar a la llegada de fibra óptica o 5G.

MÁS DE 200 PUNTOS CONECTADOS

Preguntado por la situación de la provincia de Ciudad Real en comparación con otros territorios, Duque ha señalado que no dispone de datos comparativos, aunque sí ha apuntado que en la provincia había "209 sitios donde no había ni conectividad móvil, ni fibra, ni nada de nada".

A partir de este proyecto, y junto a otros programas paralelos de conectividad financiados con fondos europeos y puestos en marcha por el Gobierno central, el presidente de Hispasat ha indicado que, según la información que le han trasladado, en la provincia de Ciudad Real prácticamente ningún habitante quedaría ya sin acceso a este derecho a la conectividad básica.

"Hemos cerrado la brecha digital de Ciudad Real, y lo estamos intentando hacer en todo el país", ha afirmado Duque, que ha calificado la iniciativa como "maravillosa" y ha mostrado el orgullo de Hispasat por participar en un proyecto que ha considerado pionero.

El presidente de Hispasat ha insistido en que la conectividad es ya imprescindible para garantizar un desarrollo económico y social adecuado.

Según ha remarcado, Internet no solo permite acceder al ocio o a la comunicación personal, sino también a la sanidad, a los ayuntamientos, a trámites administrativos, a operaciones financieras o a la actividad comercial.

En este sentido, ha defendido que la tecnología satelital permite dar respuesta inmediata a zonas donde no existe conexión suficiente.

"No hay que esperar ni un año ni un mes. Viene mañana", ha resumido Duque, que ha apuntado que quienes quieran conectividad y todos los servicios podrán recurrir al satélite como alternativa eficaz allí donde otras infraestructuras no llegan.