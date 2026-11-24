Presentación de los Moharraches de Pelahustán. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este martes la presentación de una nueva edición de 'Los Moharraches y las Luminarias de San Andrés' de Pelahustán, que se celebrará este sábado, 28 de noviembre, y este lunes, 30 de noviembre, en una programación ampliada que pone de manifiesto el éxito de la recuperación de esta mascarada de invierno y la implicación de los vecinos en la conservación de sus tradiciones.

El diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, acompañado por el alcalde de Pelahustán, Roberto García, y el impulsor de la recuperación cultural de los Moharraches, Ramón González, ha destacado la evolución de una iniciativa que, con el respaldo de la institución provincial y del Ayuntamiento, ha permitido recuperar una de las manifestaciones culturales más singulares de la Sierra de San Vicente, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Arribas ha destacado que la buena acogida de esta iniciativa "ha demostrado que nuestras tradiciones tienen mucho futuro cuando hay personas dispuestas a implicarse en ellas" y ha resalatado que Pelahustán no se ha conformado con recuperar una parte de su historia, sino que ha querido aprovechar el entusiasmo generado para seguir creciendo alrededor de una celebración que forma parte de su identidad.

El responsable provincial de Cultura ha valorado especialmente la incorporación de actividades dirigidas a los más pequeños y el intercambio de experiencias con otras localidades que conservan tradiciones similares, asegurando que "una tradición no se mantiene viva solamente recordándola, sino consiguiendo que las nuevas generaciones la conozcan, la compartan y la sientan también como suya".

"Desde la Diputación de Toledo tenemos muy claro que apoyar la cultura de nuestros pueblos es también apoyar su futuro", ha afirmado Arribas, quien ha reiterado el compromiso de la institución provincial de estar al lado de los ayuntamientos, las asociaciones y los vecinos que trabajan para conservar, recuperar y dar continuidad a sus tradiciones.

Asimismo, ha destacado la contribución de estas iniciativas a la dinamización de los municipios, la atracción de visitantes y la generación de actividad económica, demostrando que la cultura también es una herramienta de desarrollo para el medio rural.

Por último, Arribas ha felicitado al Ayuntamiento de Pelahustán, a las asociaciones y a todos los vecinos implicados en esta recuperación, incidiendo en que "el mérito de que una tradición vuelva a vivir y tenga continuidad es, fundamentalmente, de quienes la hacen posible en su propio pueblo", y ha asegurado que la Diputación de Toledo seguirá acompañando y respaldando ese esfuerzo.

Una celebración que sigue creciendo Por su parte, el alcalde de Pelahustán, Roberto García, ha explicado que, tras la recuperación de los Moharraches hace dos años y su consolidación el pasado año, el objetivo de esta edición es dar un paso más, "convirtiendo esta celebración en una cita de referencia cultural, etnográfica y turística en nuestra provincia".

García ha agradecido la colaboración de la Diputación de Toledo y ha reconocido el trabajo de la Asociación Naturaleza, Historia y Tradición de Pelahustán y de todos los colectivos y vecinos que han contribuido a ampliar la programación de este año.

El alcalde ha incidido en que la recuperación de las tradiciones constituye una oportunidad para favorecer la economía local, atraer visitantes y reforzar el sentimiento de pertenencia de los vecinos, destacando que, en municipios como Pelahustán, "preservar nuestro patrimonio cultural es también una forma de combatir la despoblación".

Una fiesta de todos Por su parte, el impulsor de la recuperación cultural de los Moharraches, Ramón González, ha reivindicado el carácter colectivo de un proyecto en el que un grupo de vecinos lleva trabajando desde hace casi seis años y que ha adquirido una mayor visibilidad durante los dos últimos, gracias también al apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación de Toledo.

González ha destacado la proyección que han alcanzado los Moharraches en este tiempo, con su participación en citas como FITUR y las Mondas de Talavera de la Reina, así como los contactos establecidos con otras mascaradas.

Una actividad que está contribuyendo a dar a conocer el nombre de Pelahustán, de la Sierra de San Vicente y de la provincia de Toledo fuera de sus fronteras El impulsor de la recuperación ha defendido, además, la importancia del rigor histórico y de la investigación documental en los procesos de recuperación de las mascaradas, así como del intercambio de experiencias para profundizar en su conocimiento y preservar la diversidad cultural de cada localidad.

"Nuestra mascarada está abierta a más incorporaciones de investigación y es un proceso abierto que va a durar toda la vida", ha señalado González, quien también ha reconocido la labor que desarrolla desde hace más de veinte años la Asociación de Mujeres El Fustán en favor de las tradiciones y la dinamización del municipio.

Una programación con nuevas propuestas culturales La programación del sábado 28 de noviembre comenzará a las 9.00 horas con la preparación vecinal de las luminarias, a la que seguirá, a las 11.00 horas, la apertura del mercado en la Plaza Vieja y los talleres infantiles de máscaras y de elaboración de quesos.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el encuentro, a las 13.00 horas, con los Hurramaches de Piedralaves (Ávila), mascarada invitada con la que se compartirán experiencias de recuperación del patrimonio cultural.

Tras la comida popular y la actuación musical de Lume de Biqueira, a las 17.30 horas tendrá lugar 'La ystoria de los Moharraches', un recorrido con el pregonero y los Gaiteros de la Sagra que acercará a los asistentes a la historia de estos personajes a través del humor, las coplas y la música.

A las 18.00 horas se celebrará uno de los momentos más esperados de la jornada, con la salida de los Moharraches y el encendido de las tradicionales luminarias, cerrándose la programación a las 20.00 horas con la Escuela de Tradición Oral 'La Carranca' y las Rondadoras de Pelahustán, que recuperarán los cantares tradicionales del municipio.

Las celebraciones continuarán el lunes 30 de noviembre, festividad de San Andrés, patrón de Pelahustán, con la misa en su honor a las 12:00 horas y la tradicional calbotada en la plaza, a las 18:00 horas, a cargo de la Asociación de Mujeres El Fustán.