La periodista de La Tribuna y de Europa Press Belén Monge gana el Premio de Periodismo sobre Medio Rural en Guadalajara

La periodista de La Tribuna y de Europa Press Belén Monge, ganadora del Premio de Periodismo sobre Medio Rural en Guadalajara. - BELÉN MONGE

GUADALAJARA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista alcarreña de La Tribuna y de Europa Press Belén Monge Ranz ha sido galardonada con el XXIV Premio de Periodismo sobre Medio Rural, por su trabajo titulado 'El renacer de un gigante que ya afronta su madurez'. Dotado con 1.250 euros, está patrocinado por la Diputación, mediante un convenio suscrito con la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG).

En su reportaje sobre el Alto Tajo cuando se cumplen 25 años de su declaración como Parque Natural, la periodista pone en valor la evolución de un espacio natural que no ha sido ajeno a los cambios, pero que ha sabido atrapar la esencia de su rico y variado patrimonio, informa la APG.

Publicado el pasado 25 de noviembre de 2025 en el periódico digital 'La Tribuna de Guadalajara', 'El renacer de un gigante que ya afronta su madurez' contiene los elementos esenciales que configuran este espacio inmenso y único, que tiene por delante importantes retos.

El trabajo de Belén Monge responde a las bases del certamen --centrado esta edición en el XXV aniversario de la declaración del Alto Tajo como Parque Natural--, cumpliendo también el objetivo de este Premio de Periodismo patrocinado por la Diputación de Guadalajara, que es "dar a conocer el potencial de nuestro medio rural en todos sus aspectos", y contribuir a "difundir y potenciar las posibilidades que ofrecen los pueblos de Guadalajara como lugares ideales para vivir por sus valores naturales, medioambientales, culturales, sociales y turísticos".

El jurado de esta edición ha estado formado por Florencio Nicolás, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo; la periodista Mar Gato, en representación de la Diputación; Carlos Sanz, periodista; Marta Perruca, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Guadalajara; y como secretaria, con voz pero sin voto, Ángeles Oliver, vocal de Junta Directiva de la APG.

El premio se entregará en un acto público del que la Asociación de la Prensa informará convenientemente, en su momento.