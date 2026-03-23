Las pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha caen un 3,8% en febrero hasta 239.115 operaciones

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TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en febrero descienden un 3,8% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 239.115 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,18% menos de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 143.274 viajeros.

Por nacionalidad, 117.818 eran residentes en España, el 82,23%, mientras que 25.456 (17,77%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 8,1% y los extranjeros aumentaron un 11,1%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 190.616 las realizaron residentes en España (un 79,72%), mientras que 48.498 (20,28%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 67,87 euros, lo que representa una subida del 8,9% interanual. En general, los precios subieron un 3,47% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en febrero una ocupación del 27,67% y el sector hotelero empleó a 2.835 personas (un incremento del 3,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla-La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacvional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles aumentaron un 1% en febrero respecto al mismo mes de 2025 superando los 18,5 millones, según datos del INE, que asegura que la facturación hotelera creció un 3%.

Las pernoctaciones realizadas por viajeros residentes en España bajaron un 2,2%, mientras que las de no residentes se incrementaron un 2,8%.

Durante los dos primeros meses de 2026 las pernoctaciones crecieron un 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España se mantuvieron, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,3%.

Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en febrero, con el 18,7%, 13,9% y 13,7% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos elegidos por los no residentes fueron Canarias, Cataluña y Andalucía, con el 45,4%, 15,4% y 13,5% del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,2 millones mientras que los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana.