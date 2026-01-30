El personal de Educación en Albacete critica la amortización de plazas de ordenanza y exige que se cubran sus bajas

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del personal laboral de la delegación de Educación se ha concentrado este viernes frente a la Fábrica de Harinas de Albacete, reuniendo a una veintena de personas, para denunciar la eliminación de plazas de ordenanza en los centros de la provincia y ha solicitado que se cubran las bajas de trabajadores.

El presidente del comité, José Padilla, ha cargado contra "las amortizaciones que está sufriendo el personal y la negativa sistemática, que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, para cubrir las vacantes por parte de la Administración regional".

Padilla ha explicado que el recorte de plantilla "ha deteriorado el servicio público de educación y ha ocasionado sobrecarga y fatiga" en los trabajadores que intentan compensar la ausencia de plazas necesarias.

"Un ejemplo especialmente sangrante es el IES Cencibel de Villarrobledo, donde se ha amortizado una plaza de ordenanza y no se cubre una de las dos plazas que quedan", ha detallado el sindicalista, por lo que "una sola persona atiende un centro con dos edificios, más de 600 alumnos y 5 ciclos formativos".

Las amortizaciones más recientes han afectado a los institutos Sabuco, Don Bosco y Amparo Sanz de la capital, en los que "una sola persona está haciendo el trabajo de dos o tres". En el curso anterior, "la negativa de la Consejería para cubrir plazas vacantes" ha dejado también solo una ordenanza para atender los centros educativos como Parque Lineal y Albasit, también en la ciudad de Albacete, ha especificado Padilla.

Del mismo modo, la Universidad Laboral, el Centro de Educación de Personas Adultas, la propia Delegación de Educación o incluso el CEE Eloy Camino de Albacete se enfrentan también a faltas de cobertura.

La situación también afecta al personal de limpieza y servicios domésticos, como es el caso del CIFP de Aguas Nuevas, "un centro que cada vez tiene más oferta formativa y crece en alumnado y en lugar de aumentar su plantilla le han amortizado una plaza y mantienen otra vacante sin cubrir desde que comenzó este curso", ha criticado el comité de empresa.

Padilla ha denunciado que estas plazas "se modifican de forma unilateral" por parte de la Consejería de Educación, sin acuerdo con los sindicatos y volcando carga de trabajo en los empleados. "Pedimos que se cumplan los acuerdos alcanzados con la parte social y se de un servicio educativo de calidad", ha exigido el representante laboral.

Por ello, desde el comité de empresa han pedido "el fin inmediato de las amortizaciones, la cobertura de todas las vacantes y una apuesta real por el empleo público y por unos centros educativos con personal suficiente".