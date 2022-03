Picazo (Cs): "Yo no necesito que ninguna ministra me conceda el carné de feminista, soy una mujer libre"

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha afirmado que las mujeres no deben aceptar la tutela de ningún hombre, pero tampoco de ninguna otra mujer ni, por supuesto, de ningún gobierno. "No necesito que ninguna ministra me conceda el carné de feminista. Yo sé lo que soy y con eso me basta".

En una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Picazo ha remarcado que es una mujer libre, se siente orgullosa de ser mujer, tiene en su vida hombres extraordinarios y educa a sus hijos en los valores de "la libertad, la igualdad y el respeto".

Picazo, única mujer al frente de un partido político en Castilla-La Mancha, ha subrayado que "hoy es el día de todas las mujeres, las jóvenes y las mayores, las que somos madres y las que no lo son, las que vivimos en ciudades y las que viven en pueblos, las de izquierdas, de derechas o de centro".

A este respecto ha reivindicado "frente a la demagogia, un feminismo sensato y valiente; frente al sectarismo, unión; frente al negacionismo de algunos, acción; frente a la propaganda de quienes usan actos del día de la mujer para hacer partidismo, pluralidad; y frente a la retórica de pancarta, soluciones concretas a los problemas reales de las mujeres, que por desgracia no se resuelven diciendo todos, todas y todes".

Asimismo, ha recordado que muchas mujeres se enfrentan a obstáculos reales en el mundo profesional, incluyendo la discriminación y el acoso sexual, que existen todavía pocos lugares de trabajo que ofrezcan facilidades para conciliar la vida profesional con la familiar y que hay una brecha en cuanto al acceso de la mujer a puestos de responsabilidad en las grandes empresas, según ha informado Cs en nota de prensa.

"A una mujer le cuesta más promocionar. Esto es una realidad, aunque algunos se empeñen en negarlo". Especial énfasis ha puesto Picazo en "el drama" de la violencia machista, cuyo caso más reciente se produjo precisamente en el municipio toledano de Maqueda hace apenas cuatro días con el asesinato de una mujer de 45 años.