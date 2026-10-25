Piden 4 años a un acusado de provocar la muerte a un hombre al conducir bajo efectos de alcohol en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número dos de Albacete juzgará el próximo jueves, 29 de octubre, a J.G.V.M, para quien la Fiscalía piden cuatro años de cárcel, por provocar presuntamente la muerte de otro hombre en un accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

Tal y como relata el Ministerio fiscal en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, sobre las 15.00 horas del 12 de enero de 2024, el acusado circulaba conduciendo un automóvil por el camino vecinal Las Chozas, en el término municipal de la localidad de La Herrera (Albacete) con sus facultades psicofísicas seriamente alteradas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas.

Debido a la pérdida de aptitudes para la conducción ocasionadas por la ingesta alcohólica, el acusado perdió el control del vehículo que conducía. Al intentar efectuar un giro a la izquierda por un camino, se salió de la vía por el margen derecho, cayendo el vehículo a una acequia en una zona con desnivel, volcando finalmente.

Como consecuencia de la caída y ulterior vuelco del vehículo, J.J.S.S, que viajaba en el asiento delantero derecho del mismo, sufrió politraumatismos que le afectaron a la región craneal con hundimiento del cráneo, que le ocasionaron la muerte por shock traumático.

Requerido el acusado, por agentes de la Guardia Civil, para la practica de las pruebas de detección del grado de impregnación alcohólica, se realizaron los test correspondientes, arrojando el primero un resultado de 0,84 miligramos de etanol por litro de aire espirado y el segundo realizado 15 minutos mas tarde 0,85 mgrs/litro.

El acusado presentaba evidentes síntomas de intoxicación etílica tales como habla pastosa y titubeante, oscilaciones en la verticalidad del cuerpo y ojos enrojecidos.

Tal como relata la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del articulo 379.2° del Código Penal, en concurso ideal con un delito de homicidio ocasionado por imprudencia grave del articulo 142.1 del Código Penal, a penar conforme al articulo 382 del mismo texto legal.

La Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la viuda del finado con 156.000 euros y a sus tres hijos con 24.709,72 euros cada uno. Además, se le impone la prohibición de conducir vehículos de motor y ciclomotores durante 5 años, lo que llevará aparejada la pérdida de vigencia del permiso de conducir.