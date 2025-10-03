Piden 9 años de cárcel para un hombre que violó a una chica en el interior de un vehículo en Ciudad Real

CIUDAD REAL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará el próximo martes, 7 de octubre, el juicio contra E.J.H.G., acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal y para quien la Fiscalía pide nueve años de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2022, cuando la víctima acudió a la vivienda de una conocida para charlar y consumir marihuana.

En el domicilio se encontraban también el acusado y su hermano, que se hallaban arreglando un vehículo. En un momento dado, la mujer accedió junto al procesado al interior de un coche estacionado, donde, de acuerdo con el escrito fiscal, éste la habría sometido sexualmente pese a su oposición expresa.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, "con ánimo libidinoso", se colocó encima de la mujer, introduciéndole los dedos y posteriormente el pene en la vagina, mientras ella manifestaba en todo momento su negativa y trataba de empujarlo para salir.

La víctima logró finalmente abandonar el vehículo y relató lo sucedido a su pareja y a su abuela, antes de acudir al Hospital General de Ciudad Real para ser reconocida médicamente.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con acceso carnal y solicita para el acusado 9 años de prisión, además de la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante el mismo periodo.

También pide que se le imponga la inhabilitación para ejercer profesiones o actividades con contacto directo y regular con menores por un tiempo de 15 años.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a la víctima con 8.000 euros por daños morales, más los intereses legales.