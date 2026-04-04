Piden 5 años y medio de prisión para un vecino de La Solana por usar contratos falsos para quedarse con fincas

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 7 de abril, a L.G.P.G.A., un vecino de La Solana acusado de falsedad en documento privado y estafa procesal continuada, por los que la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión.

Será la segunda vez que se intente celebrar el juicio, después de que el anterior señalamiento, fijado en marzo de 2026, tuviera que suspenderse por motivos técnicos alegados por las partes, lo que obligó a establecer una nueva fecha.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el origen del caso se sitúa en un contrato de arrendamiento firmado en 1998, mediante el cual el acusado alquiló varias fincas rústicas por un periodo de 10 años, con vencimiento en marzo de 2008.

Tras el fallecimiento de la propietaria y la adjudicación de las tierras a sus herederos, estos detectaron discrepancias en la duración del contrato.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría utilizado un documento falsificado en el que se ampliaba el arrendamiento hasta 30 años, con un precio global muy inferior al real para todo ese periodo.

Ese contrato habría sido presentado en distintos procedimientos judiciales, entre ellos un acto celebrado en 2013 ante el Juzgado de Paz de La Solana y posteriores procesos civiles, con el objetivo de obtener resoluciones favorables mediante engaño.

Sin embargo, en uno de esos procedimientos se declaró la nulidad de los contratos tras una prueba pericial caligráfica que determinó la falsedad de la firma de la arrendadora.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que concurren un delito de falsedad documental y otro de estafa procesal continuada, por los que solicita un año de prisión por el primero y cuatro años y seis meses por el segundo.