Piden 5 años de prisión para 2 sanitarias acusadas de falsificar partes para prescribir anabolizantes en Villares

CUENCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge el próximo miércoles, 12 de noviembre, el juicio contra R.M.M.R. y Y.B.L., sanitarias que ejercían en el centro de salud de Villares del Saz y que se enfrentan a una pena de cinco años de prisión cada una por falsificar partes médicos para prescribir anabolizantes. Este juicio se señaló inicialmente para el 14 de noviembre del pasado año, pero se suspendió.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre mayo de 2011 y mayo de 2013. Las acusadas, médica y enfermera del centro de salud, cumplimentaron al menos seis partes de consulta y hospitalización totalmente ficticios, haciendo constar la prescripción de anabolizantes junto a la firma de otros facultativos que no habían tenido intervención alguna en la elaboración de los mismos.

Del mismo modo, elaboraron al menos cinco recetas médicas para prescribir estos medicamentos a una familiar de una de las acusadas, imitando las firmas de otros compañeros del centro de salud. Con estos documentos pudieron adquirir en la farmacia anabolizantes de distintos tipos para ser administrados en una horquilla temporal que, en alguno de los casos, iba de cinco a ocho años.

La Fiscalía cree que la obtención de tales cantidades iba destinada a terceras personas desconocidas en esta causa. Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad de documento oficial cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Las acusadas se enfrentan a una pena de cinco años de cárcel y otro lustro de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.