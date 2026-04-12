Piden dos años de prisión para dos acusados de transferirse fondos de un colegio toledano para comprar criptomonedas

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TOLEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, 14 de abril, a dos hombres y una mujer acusados de transferirse más de 31.000 euros de la cuenta del colegio toledano 'Nuestra Señora de los Infantes' para comprar criptomendas.

En su escrito de acusación, que recoge Europa Press, la Fiscalía relata que el día 26 de noviembre de 2020, desde la cuenta del Banco Santander, titularidad del colegio toledano de 'Nuestra Señora de los Infantes', personas desconocidas se hicieron con las claves bancarias del centro docente y, sin el conocimiento y mucho menos la autorización de los responsables de la tesorería y administración de los fondos del centro, realizaron tres transferencias no consentidas, materializadas en tres operaciones.

La primera de ellas a una cuenta de la entidad Bankia, abierta en una sucursal de Fuenlabrada (Madrid), titularidad del acusado R.E.P.R., se transfirió desde la cuenta de 'Infantes', un importe de 13.970,50 euros.

En el segunda de las transferencias, de la entidad Bankia, sucursal sita en Illescas, titularidad de la procesada M.C.M., se destinó un importe de 13.599,90 euros, mientras que en la tercera y última se traspasaron 3.985 euros a una cuenta de la entidad la Caixa, sucursal sita en Mungia (Vizcaya), titularidad del acusado F.A.T.L.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555,40 euros, que finalmente, el Banco Santander restituyó al Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, el día 13 de marzo de 2021.

Según la acusación pública, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron con afán de lucro, sin importarles el más que previsible origen ilícito del dinero que recibían en sus cuentas.

Para ello, procedieron a seguir las instrucciones que personas desconocidas les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose con una suculenta comisión del dinero transferido.

Así, en concreto, la acusada, M.C.M., con los 13.599,90 euros recibidos en su cuenta, a través de la empresa de compra/venta de criptomonedas, Bitbase, procedió, siguiendo las instrucciones de terceros, el día 27 de noviembre de 2020, a la compra de moneda virtual en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros, respectivamente.

Posteriormente, a través de la empresa del mismo objeto que la anterior, Bitnovo, procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, R.E.P.R., el cual tras recepcionar en su cuenta los 13.970,50 euros, el 27 de noviembre de 2020, procedió a facilitar todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para, a través de la empresa Bitbase, comprar moneda virtual en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, y a través de la empresa Bitnovo, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido para su propio uso y disfrute.

Finalmente, el último de los acusados, F.A.T.L., recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y el mismo día 27 de noviembre de 2020 realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, en oficina de sucursal bancaria; hasta disponer de la totalidad del efectivo, fraudulentamente transferido.

Los hechos descritos, fueron denunciados ante la Policía Nacional, por A.I.T. en calidad de encargado interino del Colegio 'Nuestra Señora de los Infantes', el día 1 de diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a la acusada M.C.M. la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Para el acusado, R.E.P.R., por el mismo delito, pide la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el acusado F.A.T.L. propone la pena de 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El fiscal interesa la realización de expresa reserva de acciones civiles, en favor del Banco Santander, por los fondos restituidos a la cuenta corriente titularidad del Colegio 'Nuestra Señora de Infantes'.