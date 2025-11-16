Piden más de tres años de cárcel para un acusado de violencia machista en Albacete, al que se juzga este lunes

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acoge este próximo lunes, 17 de noviembre, el juicio contra K.D.R.G, acusado de un delito de violencia doméstica por el que la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión.

El texto de la acusación, recogido por Europa Press, detalla que los hechos ocurrieron en la vivienda de la hermana del acusado, donde éste y quien antes había sido su pareja sentimental se habían quedado a dormir.

De madrugada, y mientras la víctima se estaba cambiando la ropa, el encausado entró en su dormitorio y se negó a marcharse ante la petición de su expareja, lo que desencadenó una discusión entre ambos.

Cuando la víctima intentó salir de la habitación, el acusado la sujetó contra su voluntad y acabó golpeándole la cabeza contra el suelo, lo que resultó en una herida inciso-contusa y la fractura de huesos en la nariz que le dejó una cicatriz.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de coacciones leves en el ámbito de violencia sobre la mujer y otro de lesiones agravadas por deformidad, por los que además de la pena de cárcel ha solicitado una orden de alejamiento por seis años y una indemnización de 8.000 euros.