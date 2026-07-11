Piden una pena de seis años de prisión por reincidencia para el acusado de asalto a un comercio en Toledo en 2022

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TOLEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 15 de julio, a J.M.L.S. y C.F.A., acusados de un delito de robo con fuerza al asaltar un establecimiento fuera de horario comercial en Toledo en julio de 2022. Un delito por el que la Fiscalía solicita 6 años de prisión para J.M.L.S., al contar con cuatro condenas previas por robo, y 2 años para C.F.A., al no contar con antecedentes.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, ambos acusados, actuando de común acuerdo en la acción en la intención de obtener un beneficio económico indebido a costa de lo ajeno, sobre las 1.42 horas de la madrugada del día 14 de julio de 2022 se encontraban en las inmediaciones del establecimiento 'La Crepería' situado en la localidad de Toledo y propiedad de D.M.T.A.

El establecimiento en ese momento se encontraba cerrado. Actuando con la intención de penetrar en su interior, con la tapa de una alcantarilla, J.M.L.S. fracturó el cristal de la puerta principal, logrando entrar dentro, y tras ello se apoderó de la caja registradora con 300 euros en su interior, salió del local y ambos se dieron a la fuga.

D.M.T.A. recuperó la caja registradora con su contenido, y su compañía aseguradora se ha hecho cargo de los daños de la puerta. Por auto de 16 de Julio de 2022 del Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo se acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para J.M.L.S.; por auto de 9 de febrero de 2023 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo se acordó la puesta en libertad sin fianza para J.M.L.S.

La Fiscalía solicita, además de las penas de prisión, pieza separada de responsabilidad civil, en la que se deberá practicar lo necesario para averiguar la situación económica de los acusados interesando especialmente que se oficie a la Jefatura de la Policía Local, así como también a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con sede en Toledo, para que informen sobre los datos tributarios y bienes de fortuna conocidos de los acusados.