Piden penas de 9 y 7 años de cárcel para tres acusados de instalar en un garaje de Ugena un laboratorio de cocaína

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TOLEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles y jueves, 8 y 9 de julio, a los acusados H.F.R.R., J.W.R.V. y H.F.V.H., para los que el Ministerio Público pide penas de 9 y 7 años de cárcel por instalar en un garaje de lacalidad de Ugena un laboratorio de cocaína.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, al menos durante el mes de julio de 2024, los acusados instalaron en el interior del garaje de la vivienda de H.F.R.R. un laboratorio de extracción y procesamiento de cocaína.

Allí, a través de productos químicos y una serie de maquinaria extrajeron cocaína que había sido anteriormente impregnada en una sustancia que guardaba la apariencia de pulpa de fruta con la intención de venderla posteriormente a terceros.

El Minsterio Público añade que el 21 de julio de 2024 se practicó la entrada y registro autorizada por auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 8 de Illescas en los inmuebles sitos en Illescas y en Ugena, hallando en este último, un laboratorio preparado para el procesamiento y la extracción de cocaína a partir de tratamientos químicos.

Además, se encontraron gran cantidad de objetos e instrumentos aptos para la actividad ilícita descrita, tales como un compresor de aire a presión, una prensa hidráulica, una filtradora, planchas y precursores, tales como etilo acetato, hexano, metil acetato, ácido clorhídrico, alcohol isopropílico, cloruro de calcio, sodio, metasulfito, carbón activo, ácido cítrico, ácido bórico, butilo acetato, sosa cáustica, ácido clorhídirico y otras sustancias químicas, así como gran cantidad de cocaína.

Las sustancias intervenidas tras ser debidamente analizadas por el Área Funcional de Sanidad y Política social de la Delegación del Gobierno en Madrid arrojaron las siguientes cantidades de lo que resultó ser cocaína: 26.450,0 gramos de peso neto con una riqueza del 4,8%, 24.450,0 gramos de peso neto con una riqueza inferior al 1%, 28.760 gramos de peso neto con una riqueza del 1,4%, 26.860,0 gramos de peso neto con una riqueza del 1,7%, 28,88 gramos de peso neto con una riqueza inferior al 1%, y 75,89 gramos de peso neto con riqueza inferior al 1%.

El precio estimado a la fecha de comisión de los hechos y en el mercado ilícito de conformidad con el baremo de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes del Ministerio del Interior para el segundo semestre del año 2024 para un kilogramo de cocaína son 30.201 euros, por lo que el total del valor de la sustancia aprehendida en el mercado ilícito asciende a 98.130,58 euros.

Mediante auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Illescas 8, los acusados se encuentran bajo prisión provisional, medida ratificada por el auto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Illescas 5.

Los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por lo que el fiscal pide imponer al acusado H.F.R.R. la pena de 9 años de prisión y a los acusados J.E.R.V. y H.F.V.H. la pena de 7 años de cárcel.